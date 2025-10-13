Nel Monregalese si lavora per la nascita di una nuova Unione Montana

Giovedì scorso, nella sala consiliare di Vicoforte, i sindaci dei Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì e Vicoforte, tutti facenti parte delle due ex Unioni Montane in fase di liquidazione (Valli Monregalesi e Monte Regale), hanno incontrato i sindaci dell’Unione Montana Mondolé (Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì) per parlare di futuro.

Alla riunione erano anche presenti alcuni segretari comunali che hanno consentito di delineare concretamente l’avvio di un percorso che, previe valutazioni di carattere tecnico, consenta di riunificare un territorio che dieci anni fa aveva deciso di dividersi in tre Unioni, due delle quali sono da alcuni anni in liquidazione con varie difficoltà di chiusura definitiva.

I sindaci hanno condiviso l’opportunità di “ritornare insieme”, pur ponendo alcune condizioni che permettano di individuare le funzioni che dovranno essere gestite in modo associato e di dotare l’Ente montano di una solida struttura organizzativa, il che significa dotarsi di più dipendenti diretti senza dover ricorrere a sole collaborazioni di dipendenti dei Comuni.

Le decisioni saranno quindi supportate da dati e da una programmazione che consenta ai singoli Comuni di decidere con cognizione di causa.