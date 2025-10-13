Savigliano alla Marcia della Pace Perugia–Assisi: tra i 200 mila anche una delegazione cittadina

La delegazione di Savigliano alla Marcia della Pace tra Perugia e Assisi

Tra le oltre 200 mila persone che ieri, domenica 12 ottobre, hanno percorso i 24 chilometri che separano Perugia da Assisi per la tradizionale Marcia della Pace, c’era anche una rappresentanza saviglianese.

A portare la voce della città alla manifestazione, simbolo di dialogo, solidarietà e nonviolenza, è stata una delegazione di Savigliano composta da membri del Tavolo della Pace e dall’assessora alle Politiche sociali Anna Giordano, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

La Marcia della Pace Perugia–Assisi 2025, appuntamento che da oltre sessant’anni richiama partecipanti da tutta Italia, è tornata a riempire le strade umbre di colori, bandiere arcobaleno e testimonianze di impegno civile.

Un lungo cammino di speranza, che ancora una volta ha unito istituzioni, associazioni, studenti e cittadini sotto un unico messaggio: la pace è un dovere di tutti.

Lo slogan di quest’anno, ispirato alle parole della celebre canzone di John Lennon, è stato:

“Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”.

Un invito potente e universale a costruire ogni giorno una società più giusta, accogliente e libera dalla violenza.