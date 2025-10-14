Magia, emozioni e crescita: a Revello la presentazione del libro “Elfa Nia e il medaglione magico”

Un appuntamento dedicato a genitori, insegnanti, educatori e tutti gli amanti delle fiabe: venerdì 17 ottobre, alle 17,30, la Cappella Marchionale di Revello ospiterà la presentazione del libro “Elfa Nia e il medaglione magico”.

Un’occasione preziosa per incontrare gli autori, ascoltare le loro riflessioni e lasciarsi ispirare da un libro che unisce professionalità, creatività e magia.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra magia, emozioni e crescita saranno gli autori Roberto Rolfo, psicologo, e Valentina Ponzi, logopedista, che attraverso le pagine della loro opera invitano a riscoprire la fiaba come potente strumento educativo e relazionale.

La storia di Elfa Nia è infatti un percorso di scoperta interiore, un invito a comprendere e valorizzare le proprie emozioni, a ogni età.

“L’incontro – spiegano gli organizzatori - sarà l’occasione per approfondire come la narrazione possa diventare un mezzo per comunicare, crescere e imparare a conoscersi meglio”.

L’ingresso è libero.