La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo proroga al 30 aprile il bando per i progetti di terzi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo informa che il termine per la presentazione delle domande relative al bando per i progetti di terzi, inizialmente previsto al 31 marzo 2026, è stato prorogato al 30 aprile 2026.
La decisione è stata assunta al fine di agevolare gli enti partecipanti nella fase di presentazione delle richieste, alla luce dell’introduzione della nuova piattaforma gestionale. Il sistema prevede, tra le altre cose, l’aggiornamento del database degli enti, con particolare riferimento al caricamento degli statuti e alla verifica della loro coerenza con la normativa vigente in materia di Terzo Settore.
Tale innovazione, pur rappresentando un importante passo avanti in termini di trasparenza ed efficienza, sta comportando alcune difficoltà operative per diversi soggetti, rallentando in alcuni casi il completamento delle procedure di accreditamento e la formalizzazione delle domande di contributo.
La proroga consentirà agli enti di operare con maggiore serenità e precisione, migliorando la qualità complessiva delle istanze presentate.
La scelta risulta inoltre coerente con la programmazione dell’attività istituzionale per il 2026: l’avvio delle erogazioni – sia per i progetti di terzi sia per quelli propri di maggiore rilevanza economica, tra cui la Festa del Libro Medievale – potrà avvenire solo successivamente all’approvazione del bilancio, prevista a fine aprile, con il conseguente stanziamento definitivo delle risorse.
Le modalità di partecipazione al bando restano invariate. Tutte le informazioni e l’accesso alla piattaforma sono disponibili sul sito istituzionale della Fondazione.