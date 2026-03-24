Sabato 28 marzo ore 16 la Caritas di Busca inaugura l’Abbigliatempo, una nuova iniziativa dedicata al recupero e al riutilizzo dei capi di abbigliamento, capace di unire solidarietà, sostenibilità ambientale e attenzione alle persone in difficoltà.
Sarà possibile donare solo capi puliti e in buone condizioni: abbigliamento per uomo, donna e bambino, sciarpe, foulard, guanti e cappelli, borse e zaini. Verranno accettati anche intimo, costumi e calze ma soltanto nuovi con il cartellino.
Il punto di raccolta sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:
- martedì dalle 9.00 alle 12.30
- giovedì dalle 15.30 alle 19.00
- sabato dalle 9.00 alle 12.30
Per informazioni: 353 2139517.
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Attualità | 24 marzo 2026, 16:15
A Busca s'inaugura "Abbigliatempo", nuova iniziativa dedicata al recupero e riutilizzo dei capi d'abbigliamento
Sabato 28 marzo alle ore 16 organizzata dalla Caritas locale
Sabato 28 marzo ore 16 la Caritas di Busca inaugura l’Abbigliatempo, una nuova iniziativa dedicata al recupero e al riutilizzo dei capi di abbigliamento, capace di unire solidarietà, sostenibilità ambientale e attenzione alle persone in difficoltà.
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