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Attualità | 24 marzo 2026, 16:15

A Busca s'inaugura "Abbigliatempo", nuova iniziativa dedicata al recupero e riutilizzo dei capi d'abbigliamento

Sabato 28 marzo alle ore 16 organizzata dalla Caritas locale

A Busca s'inaugura &quot;Abbigliatempo&quot;, nuova iniziativa dedicata al recupero e riutilizzo dei capi d'abbigliamento

Sabato 28 marzo ore 16 la Caritas di Busca inaugura l’Abbigliatempo, una nuova iniziativa dedicata al recupero e al riutilizzo dei capi di abbigliamento, capace di unire solidarietà, sostenibilità ambientale e attenzione alle persone in difficoltà.

Sarà possibile donare solo capi puliti e in buone condizioni: abbigliamento per uomo, donna e bambino, sciarpe, foulard, guanti e cappelli, borse e zaini. Verranno accettati anche intimo, costumi e calze ma soltanto nuovi con il cartellino.

Il punto di raccolta sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:
- martedì dalle 9.00 alle 12.30
- giovedì dalle 15.30 alle 19.00
- sabato dalle 9.00 alle 12.30

Per informazioni: 353 2139517.

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