A Dronero un film sul Cammino di Santiago

Sabato 28 marzo, alle ore 21.00, O.P.S. Officina Per la Scena presenta il documentario "Il mio cammino" (Australia/Spagna, 2024, 98') di Bill Bennett, distribuito da nFilm in collaborazione con VIVERE LA MONTAGNA e IL TUO CAMMINO.

A pochi mesi dai sessant’anni, un uomo australiano decide di affrontare il Cammino di Santiago: 800 chilometri attraverso la Spagna del nord, seguendo la via Francese. Non ha una motivazione religiosa né una ragione precisa, eppure sente di dover partire e capire perché le persone si mettono in cammino.

Il Cammino si rivela presto una prova durissima: vesciche insopportabili, dolori al ginocchio e agli stinchi, ma passo dopo passo, aiutato dagli altri pellegrini arriva davanti alla maestosa cattedrale di Santiago de Compostela.



“Il mio Cammino” è la storia vera, affascinante e travolgente, di un uomo testardo, divertente ed egocentrico che intraprende il Cammino senza sapere perché, ma che, passo dopo passo, scopre come questa esperienza possa trasformarlo radicalmente e cambiare per sempre il suo sguardo sulla vita.

Solo quattro dei protagonisti sono attori professionisti. Tutti gli altri sono veri pellegrini, incontrati lungo il Cammino. Questo dona al film una spontaneità autentica e coinvolgente.

Il film saprà conquistare anche i semplici curiosi, molti spettatori usciranno dalla sala con un’idea precisa: iniziare a pianificare il proprio Cammino

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto. Per informazioni e prenotazioni contattare: cineteatroiris.ops@gmail.com