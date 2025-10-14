Fossano, il sindaco Dario Tallone: “Profondo dolore per i tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano”

Riceviamo e pubblichiamo:

A nome mio e della Città di Fossano, esprimo il più profondo dolore e cordoglio per la tragica perdita del Luogotenente C.S. Marco Piffari, del Brigadiere Capo Q.S. Valerio Daprà e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello, i tre Carabinieri morti stamani a Castel d'Azzano (Verona) durante un'esplosione avvenuta mentre erano impegnati nel loro dovere.

Il loro estremo sacrificio per garantire la sicurezza e la legalità ci commuove e ci richiama al valore di chi ogni giorno indossa l'uniforme.

Il legame tra Fossano e l'Arma è storico e profondo: la nostra città ha ospitato dal 1966 al 2004 la Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari nella Caserma "Dalla Chiesa", dove migliaia di giovani hanno prestato Giuramento di fedeltà allo Stato, legando per sempre il loro percorso professionale e umano a Fossano.

In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto e gratitudine alle famiglie delle vittime, ai colleghi feriti e a tutta l'Arma dei Carabinieri.

Onore al loro sacrificio. Che la terra sia lieve a questi servitori dello Stato.

Il Sindaco di Fossano

Dario Tallone