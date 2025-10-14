 / Economia

Economia | 14 ottobre 2025, 12:00

MediaFriends per il secondo anno consecutivo è charity partner partner del premio Evolution Horizon Award

Evolution Horizon Award, la kermesse che MORENEWS - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - ha voluto ed organizzato per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione, che si svolgerà il prossimo 3 novembre a Milano, nella suggestiva Immersive Room a 360^ dell’Enterprise Hotel, abbraccia la partnership con “A REGOLA D’ARTE”, un progetto sostenuto da Mediafriends, che unisce sport e cultura per costruire un futuro migliore per i giovani. 

Le iscrizioni al premio sono ancora aperte con tutte le info su https://www.evolutionhorizonaward.com/edizione-2025/

Nel corso della serata di gala, che assegnerà i riconoscimenti alle aziende finaliste e vincitrici del premio, sarà proprio il Segretario Generale di Mediafriends, Massimo Ciampa, ad illustrare questo nobile progetto rivolto ai giovani nella fascia di età 6-18 che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane.  

Questa, nei dettagli, la sintesi del progetto. 

A REGOLA D'ARTE è un progetto ideato, promosso e sostenuto da MEDIAFRIENDS dal 2014, che si propone di favorire l'integrazione e la crescita sociale mediante un'offerta formativa in ambito sportivo e culturale che si concretizza in corsi gratuiti di rugby e musica e recitazione teatrale.

Il Rugby è uno sport che forma il carattere e lo spirito di squadra, l'intesa, la solidarietà e il rispetto degli avversari. Questo sport è portatore di forti valori sociali ed emozionali: lealtà, spirito sportivo, disciplina e lavoro di squadra.

Lo studio della Musica, grande patrimonio culturale italiano, favorisce la crescita culturale degli individui, ma permette anche di sviluppare delle capacità intellettive, espressive e relazionali.

Suonare insieme vuol dire lavorare sulla partecipazione, sul divertimento, sulla disciplina, sulla fatica e sulla costanza.

Il Teatro aiuta a lavorare sulla consapevolezza del proprio corpo, sulla relazione con l'altro, sulla gestione delle emozioni e sullo sviluppo della fantasia e dell'immaginazione.

Nei quartieri più disagiati c'è molta energia ma, al contempo, non è sempre facile trovare la strada giusta per emergere e/o diventare dei cittadini. L'obiettivo del progetto non è creare musicisti, rugbisti di professione o attori bensì dei cittadini, inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.

Gli OBIETTIVI del progetto:

﻿Integrazione e inclusione nella società dei ragazzi più svantaggiati.

﻿Creare dei cittadini inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile. 

Le CARATTERISTICHE del progetto:

﻿Fa riferimento alle regole intrinseche alla pratica del rugby, della musica e della recitazione

﻿﻿Punta su ciò che i ragazzi già fanno, conoscono o apprezzano, vale a dire la musica e lo sport.

﻿Si fonda sul gruppo, sulla partecipazione, sul divertimento, sulla disciplina, sulla fatica, sulla costanza.

﻿﻿Prevede istruttori e docenti di elevata qualità ed esperienza.

﻿﻿È gratuito per i centri che ospitano e per gli alunni

Il progetto, partito a Milano nel 2014, conta oggi 14 nuclei attivi in 9 città, e negli anni ha coinvolto oltre 2000 giovani provenienti da contesti urbani difficili.

Mediafriends collabora con 12 enti del Terzo Settore presenti sul territorio, che si impegnano non solo a realizzare il progetto A Regola d'Arte, ma anche ad affiancare la comunità educante locale attraverso la collaborazione con scuole, oratori, associazioni e famiglie.

I NUCLEI:

* Milano, presso i quartieri Baggio, Lorenteggio/Giambellino,

Selinunte/Segesta, e nel comune di Cinisello

Forlì;

﻿Roma, presso i quartieri Tor Pignattara, Quadraro, Ottavia e

Alessandrino

﻿﻿Napoli, presso il quartiere Luzzati;

﻿Lecce, presso il comune di San Cesario

﻿Aversa

﻿Torino, presso il quartiere Lesna

﻿Palermo, presso il quartiere Kalsa

﻿Rovigo

PARTNER:

﻿AS RUGBY MILANO

﻿SONG Il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e

Infantili in Lombardia

﻿FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO

﻿COOPERATIVA SOCIALE PAOLO BABINI

WE WORLD ONLUS

﻿INTERSOS LAB

﻿RUGBY NORD MILANO

﻿ASSOCIAZIONE FAMIGLIA MURIALDO NAPOLI

﻿MOVIMENTO PER I BAMBINI

﻿BOOQ Bibliofficina di quartiere

﻿MUS-E ITALIA

﻿COOPERATIVA SOCIALE TEATRO DEI VELENI.


 

Il segretario generale di Mediafriends, Massimo Ciampa, con Chiara Osnago Gadda, event manager di Evolution Horizon Award

