In Confcommercio nuova riunione del tavolo di confronto per l’avvio della tratta turistica del “Treno delle Meraviglie” (archivio)

Mercoledì 4 dicembre la Sala polivalente “Aurelia Della Torre” di Confcommercio ha ospitato il secondo incontro del tavolo di confronto sul “Treno delle Meraviglie”, una delle dieci tratte ferroviarie più belle e suggestive al mondo, collegamento cruciale per lo sviluppo commerciale e turistico del Territorio.

L’incontro ha visto la partecipazione di amministratori e tecnici della Città di Cuneo, di Borgo San Dalmazzo e della Valle Vermenagna (Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte), la DMO Visit Piemonte, la Camera di Commercio di Cuneo, l’Atl del Cuneese, Cônitours, Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, Trenco e DVC Consulting, oltre alla rappresentanza di Arenaways Longitude Holding con Giuseppe e Matteo Arena, coinvolti da Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo per rendere attuabile il progetto turistico-enogastronomico “Gusto sui Binari” della tratta ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte-Breil s/Roya-Ventimiglia.

Per il rilancio del territorio e l’incremento dei flussi turistici.

“Il progetto “Gusto tra i Binari” – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – vuole promuovere e valorizzare la storica linea ferroviaria, creando un’esperienza di viaggio unica, che combini il fascino dei paesaggi mozzafiato con l’eccellenza del territorio. Questa serie d’incontri – precisa Chiapella – vuole essere lo strumento grazie ai quali creare un prodotto turistico innovativo e attrattivo per il turismo mondiale, un’esperienza indimenticabile”.

“Ringraziamo la Confcommercio per averci invitati a prendere parta a questo importante incontro con gli amministratori e gli stakeholder locali – dichiara Matteo Arena, general manager di Arenaways –. Siamo onorati di poter dare il nostro contributo a questo progetto, per il quale nutriamo un profondo interesse. I treni turistici rivestono una parte rilevante del nostro business plan E un collegamento unico al mondo come la Cuneo-Limone Piemonte-Breil s/Roya-Ventimiglia si sposa perfettamente con la tipologia di esperienza ferroviaria che vorremmo offrire. Crediamo da sempre che il treno sia la chiave per la mobilità del futuro e che i collegamenti turistici debbano poter beneficiare della miglior qualità e innovazione possibile”.