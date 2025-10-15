Caso Riviera Trasporti, Scajola: “Sequestrare 18 bus è un danno per i cittadini” [VIDEO]

È bufera su Riviera Trasporti dopo che la magistratura di Cuneo ha disposto il sequestro preventivo di 18 autobus utilizzati lungo la tratta del Cuneese. Il provvedimento è scattato a seguito di un esposto che ha fatto emergere presunte gravi irregolarità nella gestione dei mezzi pubblici.

L'intervista

Cinque persone risultano indagate. I controlli si sono estesi anche nelle zone di Imperia, Ceva e Ormea, con pesanti ripercussioni sul servizio, soprattutto per studenti e pendolari.

A commentare la vicenda è Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia e socio di maggioranza di RT: “Sono stati messi sotto sequestro 18 pullman nella zona del Cuneese. Prima ancora che si procedesse alle verifiche, la magistratura di Cuneo è intervenuta su un esposto, disponendo il sequestro in via anticipata, prima dell’accertamento delle eventuali anomalie. Mi pare una scelta curiosa. Ci sarà il Tribunale del Riesame tra dieci giorni e vedremo cosa verrà deciso. Certo è che se il provvedimento è stato adottato, qualche ragionamento sarà stato fatto. Ma andrebbe considerato anche un altro aspetto: se si fermano 18 pullman, si crea un grave danno per tutti i cittadini di quel territorio, che non possono più recarsi a scuola o al lavoro a causa di un sequestro preventivo”

Nel frattempo, l'azienda sta cercando soluzioni alternative per contenere i disagi, ma la situazione resta complessa e destinata a ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

(video Marco Ausenda)