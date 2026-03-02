 / Cronaca

Cronaca | 02 marzo 2026, 17:45

Ritrovato il ragazzo di Villafranca Piemonte che non si era presentato a scuola a Verzuolo

Il 16enne è stato rintracciato sulla ciclabile dai carabinieri locali, sta bene e ha già riabbracciato la madre Elisa che aveva lanciato appelli dopo la sua scomparsa

È stato ritrovato e sta bene il ragazzo di Villafranca Piemonte (TO), che non aveva fatto rientro nella Comunità di San Luca il 25 febbraio scorso, dopo essere uscito per andare a scuola a Verzuolo, nel saluzzese. 

A rintracciarlo sulla ciclabile del paese è stato il maresciallo dei carabinieri di Villafranca Piemonte, Giuseppe Inglisa. Il 16enne ha già incontrato la mamma Elisa, che aveva lanciato appelli dopo la sua scomparsa.

Dopo la denuncia della donna erano partite le ricerche che si sono prolungate fino ad oggi lasciando parenti ed amici con il fiato sospeso, in quanto non si trovavano sue tracce e il cellulare risultava spento. 

L’ipotesi è che non si sia mosso da Villafranca Piemonte, trovando probabilmente ospitalità da qualcuno.

