"Perché le sanzioni aumentano del 30% pur utilizzando il pagamento elettronico?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buon giorno!

Sono un vostro lettore e vi sottopongo un argomento su cui ho molte perplessità. Ho “beccato” alcune multe passando troppo veloce sotto il famigerato autovelox tra Pollenzo e Roreto di Cherasco e sia pagando all’ufficio postale, sia pagando tramite PayPal ho visto lievitare la sanzione del 30%.

Nell’ultimo caso, un verbale datato 4 settembre 2025, l’importo da versare entro i canonici 5 giorni, era di 49,30 euro, ma al momento del pagamento ho scoperto di avere in realtà sborsato 64,41 euro, pur utilizzando il QR code e il pagamento elettronico.

Una spiegazione (all’ufficio postale nelle precedenti occasioni non sapevano che giustificazioni darmi…) sta in un avviso dei committenti che recita: “il presente atto è stato notificato attraverso la piattaforma SEND… il servizio SEND ha un costo fisso di 2 euro per la notifica digitale a cui si aggiunge il costo della raccomandata cartacea 10,50-12,50 euro … tali costi vengono aggiunti automaticamente all’importo presente sull’avviso PagoPa solo al momento del pagamento”.

Quindi tu vai a pagare una certa cifra e sborserai altri 2 euro, più 10,5 o 12,5 ( … le raccomandate hanno costi variabili? Più vanno lontane più costano?) e mi chiedo semplicemente: perché?

Se il servizio SEND gestisce le spedizioni degli atti in formato digitale e fossi iscritto a questa piattaforma, non mi verrebbero addebitati? Tra le persone comuni quanti sono iscritti a questo SEND, quanti sanno che esiste, quanti pagano il 30% in più senza saperlo?

Come mai un mio amico ha pagato una contravvenzione all’ufficio di Polizia Urbana di un comune del Roero e ha pagato esattamente la cifra richiesta, senza i costi aggiunti, pur pagando con PagoPa e senza essere iscritto a questa misteriosa piattaforma?

C’è qualcuno che può far chiarezza?

Anche per un altro motivo.

Il mio “delitto” di percorrere un tratto di strada rettilinea e senza traffico a 73 km/h è stato punito con una contravvenzione morbida e senza togliermi punti dalla patente: chi ricevesse una contravvenzione più salata e la vedesse aumentare del 30% sarebbe altrettanto sereno?

Le pubbliche amministrazioni conoscono questa situazione e si rendono conto che a volte chi riceve una multa ha già i suoi problemi economici e per aver sforato di pochissimo un limite di velocità molto discutibile, può andare in difficoltà? Perché tartassarlo ulteriormente?

Lettera firmata"



