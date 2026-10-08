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Al Direttore | 08 ottobre 2026, 19:45

Alba, interruzione energia elettrica mercoledì 21 ottobre in zona Moretta, l'avviso di Enel

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato che effettuerà dei lavori sui propri impianti con conseguente sospensione delle alimentazioni a bassa tensione

Alba, interruzione energia elettrica mercoledì 21 ottobre in zona Moretta, l'avviso di Enel

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sui propri impianti, mercoledì 21 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 15:00 in: 

  • Corso Cortemilia da 135 a 149, 141a, 143a, 4, 54, 62, da 66 a 82, 72d, 82/1, illuminazione pubblica, cantiere, senza numero civico, telecomunicazioni;
  • Via De Gasperi 3, da 13 a 19, da 2 a 10, da 20 a 24, illuminazione pubblica, senza numero civico;
  • Strada Occhetti da 59 a 61, 61bis, 8, 60, 60bis, illuminazione pubblica, senza numero civico;
  • Via Fleming 1, da 5 a 11, da 19 a 23, 4, da 8 a 14;
  • Strada Sottoripa da 8 a 20;
  • Via Gioelli 16;
  • Via Prandi senza numero civico. 

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-diStr.ibuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

comunicato stampa

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