Locker Amazon e InPost a Ceva, il sindaco Fabio Mottinelli risponde alle critiche: "L'innovazione non esclude il sostegno ai negozi di vicinato"

A seguito delle osservazioni sollevate dai consiglieri comunali Vincenzo Bezzone e Cinzia Gallo relativamente all'installazione dei locker Amazon e InPost nel Comune di Ceva, riceviamo e pubblichiamo la risposta a firma del sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli.

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Le innovazioni vanno certamente affrontate con responsabilità, ma soprattutto con la capacità di comprenderle e coglierne le opportunità, anziché trasformarle in pretesti per sterili polemiche mediatiche. Lo stesso vale per i locker Amazon e InPost. I cittadini acquistano già online e questi servizi sono presenti in molti Comuni. La domanda è semplice: vogliamo che i cittadini si spostino nei Comuni limitrofi o nei centri commerciali per ritirare i pacchi, oppure vogliamo offrire questo servizio anche a Ceva, vicino al centro storico e alle nostre attività?

Chi viene a ritirare un pacco può fermarsi in edicola, entrare in un negozio, prendere un caffè o fare un acquisto. Allo stesso modo, poter spedire più facilmente i propri prodotti può offrire nuove opportunità alle imprese locali. Sostenere il commercio di vicinato significa mettere in campo iniziative concrete, valorizzare i negozi e rendere Ceva sempre più attrattiva, senza precludersi servizi e opportunità utili alla comunità.

I negozi e le botteghe di Ceva, inoltre, vengono promossi e valorizzati anche con apposite campagne pubblicitarie diffuse in Liguria e nel Torinese, zone strategiche per portare ricadute sulla città, anche in virtù dei collegamenti stradali e ferroviari tra Piemonte e Liguria stessa. Un servizio in più ai cittadini non esclude il sostegno ai commercianti e ai negozi di vicinato, ma anzi significa tessere una rete di comunità dove tutti gli attori presenti sul territorio possono essere agevolati.

Trasformare tutto questo in una polemica mediatica sterile non aiuta né i cittadini né i commercianti. Serviamo serietà, visione e azioni concrete, non contrapposizioni strumentali. Il tema verrà in ogni caso trattato in Consiglio comunale, luogo deputato alla discussione di tutti gli aspetti della vita politica e amministrativa della città. Perché difendere il commercio locale non significa dire sempre no al cambiamento, ma fare in modo che Ceva cresca, innovi e crei nuove opportunità per tutta la comunità.

Il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli