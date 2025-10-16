Alta Valle Tanaro, bus di nuovo in circolazione dopo il sequestro: “Servizio tornato regolare”

Dopo i forti disagi per studenti e pendolari, in Alta Valle Tanaro la situazione sembra tornata alla normalità. L’operazione della Polizia stradale condotta mercoledì 15 ottobre, su mandato della Procura della Repubblica, aveva portato al sequestro di 18 autobus e all’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati, con controlli estesi tra Piemonte e Liguria.

Il blocco dei mezzi aveva causato lo stop delle principali linee di collegamento della zona, tra cui le tratte Imperia–Ormea–Mondovì, Ceva–Viola–Saint Gréé e Pamparato–Roburent–Mondovì, lasciando a piedi molti utenti abituali del trasporto pubblico locale.

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, però, la situazione sembra progressivamente migliorata. “Sulla Imperia–Ormea–Mondovì i pullman hanno circolato regolarmente”, ha confermato il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris, sottolineando come il servizio sia stato ripristinato e i collegamenti garantiti.

A supporto anche la conferma del primo cittadino di Garessio, Luciano Sciandra: "Per ora i genitori mi hanno detto che le corse sono riprese con regolarità".

Resta ora da chiarire l’esito degli accertamenti tecnici e documentali disposti dalla Procura, mentre nelle province di Cuneo e Imperia si continua a monitorare la sicurezza dei mezzi in servizio e la regolarità delle linee.