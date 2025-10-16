Bando AcqueVive: in Granda finanziati progetti a Mondovì e Demonte

La Regione Piemonte ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari del Bando AcqueVive 2025, che anche quest’anno ha consentito di finanziare numerosi interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua e dei laghi piemontesi, estendendo per la prima volta il sostegno anche a iniziative di miglioramento delle acque sotterranee nelle aree in cui la qualità chimica risulta compromessa.

Per l’edizione 2025 la Regione ha destinato 3 milioni di euro, ammettendo a contributo 14 progetti per un importo complessivo di circa 2,35 milioni di euro, suddivisi in due graduatorie distinte: acque superficiali e acque sotterranee.

"Il Bando Acque Vive ha permesso di destinare risorse importanti ai territori – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati -. Gli importi concessi agli enti beneficiari delle nostre Province piemontesi permetteranno la riduzione del rischio idraulico ed il recupero della qualità degli ambienti acquatici e perifluviali, ma ancora più rilevante sarà la possibilità di agire sulle acque sotterranee per portare così una maggiore e completa riqualificazione delle acque, ottenendo, pertanto il giusto habitat naturale. La riqualificazione delle zone perifluviali e perilacuali, ha effetti positivi e contribuisce ad aumentare la biodiversità, andando nella direzione di un ecosistema naturale equilibrato".

Interventi sulle acque superficiali. Gli interventi finanziati riguardano la ricostruzione della vegetazione riparia, la realizzazione di fasce tampone arboree e arbustive, l’ampliamento delle sezioni di deflusso, la creazione di aree di laminazione naturale delle piene, la costruzione di passaggi per la fauna ittica, la rimozione di manufatti non più funzionali e il ripristino di habitat perifluviali e lacustri in grado di migliorare la qualità ecologica e la biodiversità.

Tra i principali progetti ammessi:

• Comune di Villanova Canavese – Ripristino dello Stura di Lanzo (€ 107.190,03)

• Comune di Demonte – Miglioramento della continuità longitudinale (€ 150.000,00)

• Comune di Lanzo Torinese – Riqualificazione del torrente Tesso (€ 150.000,00)

• Comune di Mondovì – Passaggio artificiale per l’ittiofauna sul torrente Ellero (€ 149.980,00)

• Comune di Banchette – Interventi sulla Roggia Rossa (€ 140.576,05)

• Comune di Castagnole Piemonte – Ripristino della continuità idraulica del torrente Oitana (€ 296.000,00)

• Comune di Santena – Progetto “Rio Tepice” (€ 198.767,42)

• Comune di Rivalta di Torino – Progetto “Ri.Or.Be.” (Rivalta, Orbassano e Beinasco) sul torrente Sangone (€ 235.000,00)

• Comune di Rovasenda – Rinaturazione del torrente Rovasenda (€ 150.000,00)

• Comune di Collegno – Interventi sulla Dora Riparia (€ 98.755,94)

• Comune di Balangero – Rinaturazione del torrente Banna (€ 121.306,28)

Totale contributi concessi: € 1.797.575,72.

Interventi sulle acque sotterranee. In via sperimentale, il bando ha aperto alla possibilità di finanziare interventi sulle acque sotterranee, finalizzati alla caratterizzazione e alla bonifica di aree contaminate. Sono stati ammessi due progetti:

• Città Metropolitana di Torino: Intervento nei comuni del Pinerolese per la contaminazione da solventi clorurati (€ 399.724,19)

• Provincia di Vercelli: Caratterizzazione delle acque sotterranee nel Comune di Quarona (€ 176.069,10)

Totale contributi concessi: € 575.793,29.

Un impegno continuo per la qualità delle acque piemontesi

I progetti finanziati si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative avviate dal 2018 con i precedenti bandi AcqueVive, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse idriche.

Le azioni si affiancano inoltre ai bandi del Programma Regionale Fesr 2021–2027, in particolare Territori Fluviali e Infrastrutture Blu, attualmente in corso di realizzazione.

Tutti i dati cartografici dei progetti finanziati, in corso di attuazione o già conclusi, sono consultabili sul Geoportale della Regione Piemonte.

È già in fase di preparazione la nuova edizione del Bando AcqueVive 2026, con l’obiettivo di proseguire, insieme a Comuni, Province e Enti Parco, nel percorso di miglioramento della qualità ambientale e idrica del territorio piemontese, con effetti positivi anche in termini di riduzione del rischio idraulico, valorizzazione paesaggistica e fruizione delle aree riparie.