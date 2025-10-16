Comune di Bra: al via i progetti di pubblica utilità, che offrono lavoro temporaneo a persone disoccupate

Hanno preso servizio negli uffici del Comune di Bra le 14 persone - selezionate dal Centro per l’Impiego di Bra a seguito di apposita candidatura al bando regionale - nell’ambito di due progetti di pubblica utilità per l’impiego temporaneo di disoccupati e disabili, finanziati nell’ambito del PR FSE plus 2021-2027 e del “Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili”.

Il primo progetto, rivolto a persone con disabilità e chiamato “Abili in Comune”, è realizzato in partnership con la Cooperativa sociale Progetto Emmaus e durerà 20 settimane. Cinque le persone selezionate, impegnate nelle attività lavorative di valorizzazione del patrimonio culturale del Museo di storia naturale “Craveri” e di Palazzo Traversa, oltre che nelle attività a supporto della Biblioteca civica, dei Servizi demografici e dell’ufficio Manifestazioni e Sport.

Il secondo progetto regionale denominato “Occupazione attiva” vede l’impiego di persone disoccupate ed è realizzato in collaborazione con Ascom CAF Imprese, Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dei Trasporti, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio Imprese per l'Italia di Bra e IS.CO.B. Istituto Commercio Braidese. Nove le persone che presteranno servizio, per 20 settimane, presso la Ripartizione Lavori Pubblici e negli uffici Tributi, Ambiente, Protocollo, Risorse umane, Servizi sociali e in Biblioteca.

“L’obiettivo di questi progetti è quello di rafforzare le competenze lavorative, allo scopo di favorire un successivo reinserimento nel mondo lavorativo – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche del lavoro Lucilla Ciravegna –. Un ulteriore tassello nell’ambito delle politiche attive del lavoro promosse dal Comune di Bra, in partnership con numerose realtà del territorio, che ringraziamo per la preziosa collaborazione”.