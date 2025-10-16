Giornate FAI d'Autunno, grande successo a Saluzzo e Levaldigi: 1.785 visitatori e nuovo appuntamento in programma

I numeri parlano da soli: le visite proposte dalla Delegazione FAI di Saluzzo – Gruppo Giovani e Gruppo di Savigliano per le Giornate FAI d'Autunno hanno riscosso un grandissimo successo.

Visitatori del Cuneese, del Torinese, ma anche di altre regioni d’Italia e provenienti dall’estero (Francia) hanno scelto di passeggiare fra la Storia e le storie della collina saluzzese e di Levaldigi, immergendosi in atmosfere indimenticabili.

L'eccellente successo si deve a chi ha dimostrato una straordinaria disponibilità per le aperture al pubblico delle proprietà private: la famiglia Ballarino per Villa Alessandra e la famiglia Calosso per Villa Chiara; i proprietari del Palazzo Cordero di Montezemolo per Levaldigi.

Per la Stanza della Badessa e gli affreschi di Hans Clemer si ringraziano i residenti del condominio “Casa di Davide”, il geometra Gian Domenico Vincenti (MG Progetti), l’architetto Sara Bosio, l’ingegner Marco Gancia (MG Progetti); l’impresa “Enrico Salvatico Restauri”; l’impresa “Mondino Costruzioni”.

Ma anche Padre Giuliano per aver concesso l’utilizzo del sagrato delle Chiesa di San Bernardino per il Banco FAI saluzzese; Aldo Molinengo, esperto agronomo paesaggista, per le sue ricerche e i pannelli esplicativi di Vigna Ariaudo; la Fondazione Amleto Bertoni, l’Amministrazione e i tecnici del Comune di Saluzzo, l’Amministrazione comunale della Città di Savigliano e la proprietaria del Castello di Levaldigi, Francesca Priuli.

Un doveroso e affettuoso ringraziamento, infine, al lavoro costante, prezioso e qualificato di tutti i Delegati e Volontari FAI, di Saluzzo, di Savigliano e del Gruppo Giovani, senza i quali queste splendide Giornate non potrebbero esistere e, da tanti anni, migliorarsi sempre.

Un nuovo appuntamento con la Delegazione FAI di Saluzzo in occasione della Festa del Libro Medievale e Antico

Ma fervono già i preparativi per il prossimo evento: in occasione della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, la Delegazione FAI saluzzese permetterà ai visitatori una nuova indimenticabile esperienza, aprendo le porte di un altro palazzo storico del centro cittadino: la Casa Pensa di Marsaglia.

Le visite avranno luogo Sabato 25 ottobre, alle ore 10, 11, 12; 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.

CASA PENSA E LA CAPPELLA SEGRETA DELLE ORSOLINE

Visite guidate speciali a cura della Delegazione FAI di Saluzzo

Info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

Visita con contributo a favore del FAI: 8 € (5 € per gli iscritti FAI)

Gruppi di massimo 20 persone

Prenotazioni on line alla pagina

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/casa-pensa-e-la-cappella-segreta-delle-orsoline-39547

Proprietà privata, per la prima volta assoluta aperta al pubblico.

Visita alle stanze che ospitarono nobili famiglie e un convento di religiose: affreschi medievali, antichi passaggi e la splendida cappella che ospitò il celebre “Retable de Saluces”.