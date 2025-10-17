Agenzia per single? Non è da sfigati. È per chi sa cosa vuole

Già nell’ottocento esistevano forme rudimentali di “annunci matrimoniali” sui giornali, poi arrivate nei moderni uffici delle agenzie private. E oggi, in un mondo iperconnesso ma spesso più confuso che vicino, affidarsi a dei professionisti è una scelta consapevole.

Perché la fortuna aiuta gli audaci. Ma la felicità sentimentale si costruisce, con chi ci crede davvero.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 30 anni

Lui ama dire: chiamami se ti svegli storta, che vengo a raddrizzarti il sorriso!!! geometra, 39enne, proviene da una famiglia che lo ha educato con sani principi morali, alto, bruno, ha un sorriso contagioso, cerca donna semplice, carina, anche di campagna, e non importa se separata con figli, ma che abbia voglia di innamorarsi ancora veramente...lui nell'amore e nella famiglia ci crede veramente. Tu? Chiama il 3403848047

Lui Single, 48 anni

Se senti il profumo di qualcuno che non ti e' vicino, allora quel qualcuno devi averlo nell'anima!

Molto alto, capelli biondi, bellissimi occhi grigio azzurri, single, ha una grande personalità, è un uomo passionale, mette il cuore in tutto quello che fa, imprenditore nel settore automobili, 48enne, cerca compagna sincera, che abbia nel cuore il desiderio, come lui, di non essere più sola. Chiama il 3403848047

Lui single, 57 anni

A volte casa non è un luogo, ma una persona... Lui è un signore, colto, distinto, 57enne, bel sorriso, fisico sportivo, biondo brizzolato, occhi celesti, architetto d'interni, ama la buona musica, il teatro, ma anche la buona cucina, è' vedovo, vive solo, sarebbe lieto d’incontrare una signora carina, semplice, ma soprattutto romantica, e dolce, con cui trascorrere il resto della vita. Chiamalo al 3403848047!

Lui single, 67 anni

E quando ti senti triste, alza il volume della musica, e mettiti a ballare...Ama la vita, il ballo e la sua famiglia, ha perso la moglie da molto tempo e vive solo, ex-direttore di banca, ora in pensione, e' un bell'uomo, alto, capelli grigio argento, occhi verdi, dinamico, 67enne, sogna ancora di incontrare una donna che non sia solo la sua compagna di danze, ma che possa diventare qualcosa di piu’ importante nel suo cuore. Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Combina più guai il fascino di una donna, che un tornado! E lei di fascino ne ha da vendere.

Sogna di incontrare l’uomo giusto, quello per cui vale la pena di cambiare la sua vita, sposarsi e avere figli, splendida, affascinante, fisico snello, 29enne, impiegata in Confagricoltura, abita in paese, ma sarebbe disponibile anche a trasferirsi in campagna, per amore, vorrebbe incontrare un uomo, non importa l'età, ma affidabile, onesto, duraturo. Se senti che la tua vita ha spazio per un cammino a due, questa potrebbe essere la tua occasione. Chiama al 3403848047!

Lei single, 40 anni

Sei mia, rimane la migliore frase che un uomo puo' dire a una donna... 40enne, molto attraente, femminile, elegante, raffinata, ma vive una vita semplice, coltiva il giardino, le piace cucinare, lavora presso uno studio dentistico, vive sola, ma sogna di incontrare un uomo, anche piu' grande, ma passionale come lei e intenzionato a vivere insieme. Chiama al 3403848047!

Lei single, 51anni

Ci sono dei "io per te ci sarò sempre" a cui hai bisogno di credere... bella donna piemontese, 51enne, coltivatrice diretta, alleva piccoli animali da cortile, bionda, occhi chiari, femminile, sempre sorridente, incontrerebbe signore non importa l'età, ma di buon cuore, onesto, lei ha tanto affetto da dare e sarebbe felice se trovasse l'uomo giusto, che le voglia bene, chiama al 3403848047!

Lei single, 63 anni

La solitudine è ascoltare il vento e non avere nessuno vicino a cui raccontarlo...Avrebbe tante coccole da fare a un brav'uomo, è una fantastica 60enne, sempre di buon umore, è davvero una bella signora piemontese, automunita, vedova, senza figli, casalinga, le piace la buona compagnia, cucina benissimo, ma vive sola e nelle sue giornate manca un signore sincero, non importa se più maturo, con cui farsi buona compagnia... Chiamala al 3403848047

