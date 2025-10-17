A Torino "Gli stati generali della Casa" con Forza Italia

Sabato 25 ottobre presso il Teatro Carignano di Torino alle ore 9,30 si terrà il Convegno Nazionale Di Forza Italia “Stati generali della Casa”.

“La Casa è un argomento che Forza Italia ha sempre considerato di estrema importanza”, così dice il Sen. Roberto Rosso, Responsabile Nazionale Casa F.I., che continua -. Questo è un momento di confronto e di approfondimento in cui la politica incontra gli operatori del settore, i professionisti e le associazioni di categoria. L’evento, che ha appunto rilevanza nazionale, si svilupperà su tre principali panel: “Un Piano Casa per l’Italia”, la “Semplificazione” e la “Rigenerazione Urbana”. Forza Italia si è sempre contraddistinta per la tutela della casa e per le norme ad essa correlate e la strada che stiamo intraprendendo è quella giusta”.

"Quello della casa è sempre stato un tema centrale per Silvio Berlusconi, un bene da tutelare, proteggere, da non tassare e da difendere e garantire per ogni famiglia e ogni cittadino. È un principio che Forza Italia porta avanti e difende con determinazione e che noi abbiamo cercato di attuare in questi anni anche al governo della nostra Regione con la nuova legge sulla casa e nella convinzione che la casa sia un diritto intoccabile e un prezioso strumento di rigenerazione urbana e sociale" dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia.

A tal proposito, Enrico Costa – Deputato di Mondovì, dichiara: “La Tematica della Casa è sempre stato elemento caratterizzante di una politica liberale ed è un contesto in cui ha costantemente visto Forza Italia come protagonista. Sarà sicuramente un momento di confronto e di ascolto degli addetti ai lavori che certamente offrirà spunti di proficua collaborazione tra la politica e il mondo del lavoro.”

Franco Graglia– Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte e Segretario Provinciale F.I. Cuneo, continua: “La Provincia di Cuneo è molto attiva sotto questo profilo. Proprio per questo il Dipartimento Provinciale F.I. Casa da tempo promuove il dialogo tra i vari enti preposti, applicandosi allo studio delle normative ed alle conseguenti ricadute per i professionisti operanti in questo settore. Sarà sicuramente una giornata ricca di momenti formativi e di personalità illustri che potranno dare il proprio contributo”.

Conclude Giampiero Caramello– Segretario Cittadino di Mondovì e Responsabile Regionale del Dipartimento Casa per Forza Italia: “Per chi è un professionista come me, questo è un appuntamento a cui non si può di certo mancare. E’ fondamentale che Forza Italia possa ricevere delle idee da parte di chi opera nel settore, imprenditori, cittadini, mediante la formulazione di proposte e di concetti che vanno nella direzione della semplificazione delle procedure e della chiarezza delle normative correlate. Colgo l’occasione per ringraziare i componenti del Dipartimento Casa della Provincia di Cuneo che da sempre mi supportano nel mio ruolo, contribuendo all’esame delle norme attuali ed allo studio di nuove proposte.”