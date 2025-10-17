Convitto Alpino di Stroppo: consegnato il "Premio Alice" a due studenti eccellenti

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, giovedì 9 ottobre, si è svolta presso i locali del Convitto Alpino di Stroppo la consegna del “Premio Alice”, borsa di studio intitolata ad Alice Olivero, studentessa di Acceglio prematuramente scomparsa a seguito di una malattia.

Le borse di studio, del valore di 200,00 e 300,00 Euro, sono state assegnate a Ferro Andreas e Orbello Elisa per il loro rendimento scolastico e impegno nello studio, avendo conseguito una votazione rispettivamente di 9/10 e 10/10 all’esame di terza media.

La cerimonia si è svolta alla presenza degli allievi del Convitto, dei membri del Consiglio di Amministrazione, della Direttrice e dei genitori di Alice, che hanno consegnato il premio ai vincitori augurando loro una continuazione degli studi con lo stesso impegno dimostrato in questi anni.