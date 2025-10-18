 / Curiosità

Curiosità | 18 ottobre 2025, 12:47

"Quelli di Walter": a Cuneo una mostra dedicata al modellismo

Iniziativa in concomitanza con la Fiera del Marrone

&quot;Quelli di Walter&quot;: a Cuneo una mostra dedicata al modellismo

"Quelli di Walter", un gruppo di cuneesi con la passione del modellismo, hanno organizzato, in occasione della Fiera del Marrone di Cuneo, una mostra nel negozio di Walter Modellismo, in via Roma 44  (da lì il nome del gruppo). 

"In un'epoca dominata dal digitale seduti alle nostre postazioni tagliamo, incolliamo, limiamo e dipingiamo modellini. Alcuni di noi vincono concorsi un po' dappertutto. Copriamo tutti i settori: militare (soldatini e mezzi) aereo (civile e militare) automobili, camion, navi, fantasy. Tutto."

