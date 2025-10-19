VOLLEY BF / Mondovì Volley, secondo successo: espugnato il campo di Aosta, Cogne ko 3-0

È il Mondovì Volley ad uscire vincitore dalla sfida del Pala Peila-Pressendo di Aosta, regolando le padrone di casa con un netto 3-0. A differenza dei test prestagionali, più combattuti e sul filo, la sfida di campionato ha regalato una grande gioia alle monregalesi, autrici di una ottima prestazione ed ancora a successo pieno.

Il primo set parte con le padrone di casa a gestire un primo vantaggio (8-6, 16-13), ma il finale della frazione vede il Mondovì Volley recuperare grazie ad un ottimo lavoro nel muro-difesa andando a chiudere con margine (21-25). Il secondo parziale è nuovamente equilibrato nella prima parte (7-8), ma da quel punto una nuova perentoria accelerazione del “Puma” scava un margine (10-16) che le locali non riescono più a recuperare. Senza storia l’ultimo set, con le ragazze dei coach Basso e Dagna a comandare le operazioni sin dall’inizio (5-8, 10-16) e a chiudere in scioltezza (17-25).

Mattatrice della serata è la “Pumina” Elisa Bole, con un bottino di 18 punti: per la schiacciatrice friulana un ace, 11 attacchi punto e soprattutto sei muri vincenti, che hanno annullato l’insidia potenziale della fast di Marsengo che tanti grattacapi aveva creato nelle due precedenti sfide. In doppia cifra anche l’opposto Sangoi e la centrale Bergese, con 10 punti a testa.

Un soddisfatto coach Claudio Basso dichiara: “Sono contento di quanto ho visto questo pomeriggio, abbiamo offerto una buona prestazione e questo ci serviva. Abbiamo ottenuto buoni frutti dal servizio, ma è con il muro-difesa che abbiamo offerto la nostra migliore prestazione. Tutte le ragazze che sono scese in campo hanno fatto bene, a parte proprio nei primissimi punti della gara che siamo riusciti a metterci alle spalle rapidamente. La chiave, a mio avviso, è che siamo rimasti attenti e concentrati, mettendo in atto ciò che tatticamente avevamo preparato.”

Dello stesso tenore le parole della schiacciatrice Elisa Bole: “Siamo partite concentrate fin sa subito, avevamo un obiettivo di squadra ben chiaro in mente e siamo riuscite a portarlo a casa. Non abbiamo mai permesso che gli errori prevalessero e siamo riuscite per larghi tratti della gara ad imporre il nostro gioco.

Ci tengo a ringraziare gli Ultras Puma, la cui presenza si è fatta sentire per tutta la gara e che per noi è già stata indispensabile. Da lunedì torneremo in palestra con la voglia di lavorare e di preparare al meglio un nuovo incontro molto importante. Ci piacerebbe tantissimo vedere nuovamente un Palamanera carico e pronto a sostenerci anche in quest’occasione.”

Il Mondovì tornerà infatti in casa per il terzo turno di campionato, affrontando sabato 25 ottobre alle 20.30 il temibile Volley 2001 Garlasco, uno dei roster più temibili del Girone A.