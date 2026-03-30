Mondovì, niente area camper per ora: due ipotesi, nessun progetto

Niente area camper a Mondovì, almeno per ora.

Il tema, molto sentito in Città, è tornato sui banchi del consiglio comunale con un'interrogazione del centrosinistra, lo scorso 25 marzo.

"Da anni è all’attenzione del Consiglio Comunale, attraverso interrogazioni ed interventi, l’esigenza di un’area camper a Mondovì - affermano i consiglieri Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia -. Tre anni fa (24 febbraio 2023) il Sindaco rispondeva a un’interrogazione del centrosinistra affermando che l’area era allo stato di progetto, che a quel momento erano al vaglio diverse collocazioni (tra cui un’area nella zona di via Langhe), che la realizzazione sarebbe stata entro il 2023 o i primi mesi del 2024, e che l’opera sarebbe stata finanziata con l’avanzo di amministrazione del bilancio di quell’anno. L’area camper, però, ad oggi non risulta realizzata".

A rispondere è stato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Gabriele Campora: "Non abbiamo partecipato al bando cui si fa riferimento nell'interrogazione percé vi era un mese di tempo, ma la domanda prevedeva di presentare già un progetto di fattibilità approvato di cui noi, al momento non disponiamo".

"Rimane da parte di tutta la Giunta la volontà e l'impegno di proseguire per la realizzazione dell'area - ha aggiunto Campora -, al momento le aree individuate per realizzarla sono due, ma ci sono criticità: la prima opzione è quella del piazzale degli Artigiani, ma dipende dalla situazione dei vincoli cimiteriali; la seconda area individuata è quella dei Ravanet, ma occorre verificare effettivamente se la situazione per il rischio di esondazione dell'Ellero e prevedere l'installazione anche di un sistema di allerta".

I consiglieri di centrosinistra Gasco, Morandini e Oreglia, hanno evidenziato che "la costruzione di un’area camper nella nostra città sia ormai esigenza imprescindibile, adeguata al flusso turistico specie in occasione delle maggiori manifestazioni della nostra città".

"È una questione di cui si parla da tempo - ha chiosato Oreglia - l'intervento è stato inserito anche nel DUP, ci aguriamo che almeno, entro fine legislatura, ci sia almeno il progetto".