Savigliano, la benedizione dei bimbi a San Filippo unisce fede e comunità [FOTO]

Momento comunitario denso di significato, in occasione della benedizione dei bimbi nella chiesa di San Filippo, avvenuta nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, a Savigliano.

Durante la funzione celebrata da don Guglielmo Besselva, nuovo vice-parroco di Savigliano, il Cav (Centro aiuto alla vita, associazione di volontariato al servizio gratuito della vita nascente) presieduto da Luisa Gibelli, ha reso possibile, anche grazie a Stefania Soldano, la realizzazione di un preciso spazio recitativo religioso.

Si è trattato dell’incontro di Simeone al tempio con il piccolo Gesù e i genitori Maria e Giuseppe, in un episodio fulcro cattolico, che evidenzia secondo la Bibbia la consacrazione del figlio primogenito e la purificazione della madre.

Una drammatizzazione molto apprezzata da tutti i parrocchiani, per la quale sono stati coinvolti quattro ragazzi di diverse età per impersonare i vari protagonisti.