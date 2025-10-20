 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 ottobre 2025, 18:21

Savigliano, la benedizione dei bimbi a San Filippo unisce fede e comunità [FOTO]

Domenica 19 ottobre la celebrazione guidata da don Besselva ha visto il Cav proporre una drammatizzazione sul tema della Presentazione di Gesù al tempio, accolta con emozione dai fedeli

Momento comunitario denso di significato, in occasione della benedizione dei bimbi nella chiesa di San Filippo, avvenuta nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, a Savigliano. 

Durante la funzione celebrata da don Guglielmo Besselva, nuovo vice-parroco di Savigliano, il Cav (Centro aiuto alla vita, associazione di volontariato al servizio gratuito della vita nascente) presieduto da Luisa Gibelli, ha reso possibile, anche grazie a Stefania Soldano, la realizzazione di un preciso spazio recitativo religioso. 

Si è trattato dell’incontro di Simeone al tempio con il piccolo Gesù e i genitori Maria e Giuseppe, in un episodio fulcro cattolico, che evidenzia secondo la Bibbia la consacrazione del figlio primogenito e la purificazione della madre.

Una drammatizzazione molto apprezzata da tutti i parrocchiani, per la quale sono stati coinvolti quattro ragazzi di diverse età per impersonare i vari protagonisti.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium