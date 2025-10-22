Diano d’Alba, il vino come comunità: il 2025 dei Sorì

Il 2025 è stato un anno speciale per l’Associazione “I Sorì di Diano”, che ha confermato il suo ruolo di protagonista nella valorizzazione dei vini locali e, soprattutto, come motore di aggregazione sociale. La Cantina Comunale non è solo il luogo dove scoprire le migliori etichette dianesi: è diventata uno spazio vivo, dove il vino diventa occasione di incontro, dialogo e crescita collettiva.

Il calendario annuale ha visto iniziative di grande richiamo. Gli “AperiSorì”, appuntamento estivo sulla terrazza dell’enoteca, hanno portato decine di persone a condividere serate tra calici, musica e paesaggi mozzafiato. Nei mesi di ottobre e novembre le degustazioni guidate in presenza dei produttori hanno rafforzato il rapporto diretto con appassionati, creando momenti di confronto che vanno oltre il semplice assaggio.

Il punto più alto resta la camminata “Di Sorì in Sorì”, che nel 2025 ha celebrato la sua 25ª edizione. Domenica 19 ottobre. Circa 1.600 partecipanti hanno percorso sei tappe tra vigne e cantine, trasformando il paese in un palcoscenico di convivialità e scoperta. Un risultato reso possibile dal lavoro instancabile dei produttori, dalla collaborazione delle realtà associative locali e dalle istituzioni.

A commentare l’anno è il presidente Paolo Olivero, che sottolinea: “Per noi il vino è innanzitutto relazione. Non vogliamo solo far conoscere un prodotto, ma offrire un’esperienza che unisce chi lo produce e chi lo ama. Ogni evento dei Sorì è una testimonianza di come il nostro territorio sappia fare squadra.”

L’Associazione riunisce oggi oltre 40 produttori, custodi di un patrimonio che va ben oltre l’aspetto commerciale. “Senza la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni – aggiunge Olivero – non potremmo arrivare a questi risultati. La nostra forza è la comunità, e il nostro obiettivo è continuare a farla crescere attorno al vino.”

Con il 2026 ormai alle porte, i Sorì guardano avanti con nuove iniziative, confermando lo spirito che li anima da sempre: rendere il vino il filo che lega persone, paesaggi e tradizioni di Diano d’Alba.

Foto: Mauro Gallo Fotografo