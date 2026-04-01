Oggi la riapertura della "giostrina della Nonna", punto di riferimento per i bambini di Cuneo [FOTO e VIDEO]

Festa oggi al parco della Resistenza di Cuneo, dove è stata inaugurata "la giostrina della Nonna", un nome scelto in memoria di Albertina Rainero, che l'ha gestita per 27 anni e che tutti i cuneesi ricordano con affetto.

La giostra era stata smontata dopo 33 lunghi anni, ma fortunatamente solo per essere sostituita da una nuova struttura, che ha riaperto oggi in una veste completamente nuova.

Bella, luminosa, dai toni pastello e con le raffigurazioni, tutte realizzate a mano, dei punti più significativi della città.

Dentro le giostrine, prese d'assalto dai tanti bambini accorsi per l'evento, che hanno approfittato dell'ora di giri gratuiti, del Truccabimbi e del ricco rinfresco in collaborazione con Famù.

Al taglio del nastro la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con il vice Luca Serale, a testimonianza di quanto l'amministrazione sia vicina ai più piccoli e di quanto quello chapiteau nel cuore del parco della Resistenza sia amato dalla città.