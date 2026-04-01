A Caraglio i funerali dell’ex dipendente provinciale Mario Torrero

Mario Torrero, era nato a Cuneo il 1° marzo 1959

Saranno celebrati oggi a Caraglio i funerali di Mario Torrero, ex dipendente della Provincia, mancato nei giorni scorsi.

A ricordare la figura dell’uomo, nato a Cuneo il 1° marzo 1959, è lo stesso ente, presso il quale era stato assunto in ruolo a tempo indeterminato il 12 novembre 1984 come operatore di appoggio ai Servizi Generali.

Nel corso degli anni aveva proseguito il proprio percorso professionale all’interno dell’Amministrazione provinciale, ricoprendo successivamente il ruolo di usciere presso l’Ufficio Affari Generali, fino alla cessazione dal servizio avvenuta il 31 ottobre 2012.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, con i consiglieri provinciali e tutti i dipendenti, si unisce al cordoglio per la scomparsa, esprimendo vicinanza ai familiari e ricordandone le qualità umane e professionali.

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 1° aprile, alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Caraglio.