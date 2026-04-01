Cuneo-Ventimiglia, Rixi sul via libera definitivo dalla Francia: “Dopo oltre mezzo secolo si chiude una partita fondamentale”

L’Assemblea nazionale francese ieri (martedì 31 marzo) ha approvato definitivamente il progetto di legge che ratifica la nuova convenzione tra Francia e Italia per la gestione della storica linea internazionale Cuneo-Breil-Ventimiglia. Un passaggio atteso da tempo che consente di chiudere un iter avviato negli anni scorsi e di definire finalmente responsabilità e investimenti per il rilancio dell’infrastruttura.

Sulla storica approvazione interviene oggi anche il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi con una nota in cui sottolinea l’importanza dell’accordo per i collegamenti transfrontalieri.

“Dopo oltre mezzo secolo si chiude una partita fondamentale per i collegamenti tra Italia e Francia. Con la ratifica anche da parte della Francia della nuova convenzione sulla linea Cuneo–Breil–Ventimiglia, arriviamo finalmente a un quadro chiaro nella ripartizione di responsabilità e risorse”, dichiara Rixi.

Il viceministro ricorda inoltre il percorso che ha portato alla firma dell’intesa e il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel superamento dello stallo: “Il lavoro del MIT è stato determinante per superare uno stallo storico e avviare gli investimenti indispensabili. Questo permetterà di migliorare progressivamente la qualità del servizio, con treni più veloci e affidabili”.

Secondo Rixi, la ratifica rappresenta un passaggio strategico per il futuro della mobilità tra i due Paesi e per i territori coinvolti: un intervento che punta a rafforzare i collegamenti tra Piemonte, Liguria e Francia, migliorando l’accessibilità e sostenendo lo sviluppo economico delle aree interessate.