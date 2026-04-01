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Attualità | 01 aprile 2026, 16:00

Cuneo-Ventimiglia, Rixi sul via libera definitivo dalla Francia: “Dopo oltre mezzo secolo si chiude una partita fondamentale”

Ratificata dall’Assemblea nazionale francese la nuova convenzione tra Italia e Francia: si sblocca il rilancio della storica linea ferroviaria transfrontaliera

Il viceministro al Mit Edoardo Rixi

Il viceministro al Mit Edoardo Rixi

L’Assemblea nazionale francese ieri (martedì 31 marzo) ha approvato definitivamente il progetto di legge che ratifica la nuova convenzione tra Francia e Italia per la gestione della storica linea internazionale Cuneo-Breil-Ventimiglia. Un passaggio atteso da tempo che consente di chiudere un iter avviato negli anni scorsi e di definire finalmente responsabilità e investimenti per il rilancio dell’infrastruttura.

Sulla storica approvazione interviene oggi anche il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi con una nota in cui sottolinea l’importanza dell’accordo per i collegamenti transfrontalieri.

“Dopo oltre mezzo secolo si chiude una partita fondamentale per i collegamenti tra Italia e Francia. Con la ratifica anche da parte della Francia della nuova convenzione sulla linea Cuneo–Breil–Ventimiglia, arriviamo finalmente a un quadro chiaro nella ripartizione di responsabilità e risorse”, dichiara Rixi.

Il viceministro ricorda inoltre il percorso che ha portato alla firma dell’intesa e il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel superamento dello stallo: “Il lavoro del MIT è stato determinante per superare uno stallo storico e avviare gli investimenti indispensabili. Questo permetterà di migliorare progressivamente la qualità del servizio, con treni più veloci e affidabili”.

Secondo Rixi, la ratifica rappresenta un passaggio strategico per il futuro della mobilità tra i due Paesi e per i territori coinvolti: un intervento che punta a rafforzare i collegamenti tra Piemonte, Liguria e Francia, migliorando l’accessibilità e sostenendo lo sviluppo economico delle aree interessate.

Cesare Mandrile

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