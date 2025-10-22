Turismo slow nel cuneese: 5 itinerari nella natura per il weekend

Le colline e le montagne del Cuneese invitano a rallentare. Per chi vive nei centri urbani, il weekend diventa un'occasione preziosa per riscoprire il piacere del camminare in mezzo alla natura, immergendosi nel silenzio, nei profumi e nei colori della stagione.

In quest'angolo di Piemonte, lontano dai circuiti turistici più battuti, la lentezza è una scelta consapevole, un modo per riconnettersi con se stessi e con il paesaggio. Percorrere un sentiero nei boschi, costeggiare un fiume o raggiungere un piccolo borgo a piedi significa vivere il territorio con occhi nuovi, lasciandosi sorprendere dalla sua autenticità e dalla sua bellezza discreta.

Abbiamo raccolto 5 itinerari ideali per un weekend all'insegna del turismo slow nelle vallate e nelle colline cuneesi. Percorsi facili o di media difficoltà, adatti a chi cerca una pausa dal ritmo frenetico della città e desidera regalarsi qualche ora di benessere nella natura, lontano dai rumori e dalle distrazioni.

Le Alpi cuneesi: itinerario ad anello al Lago della Meja

Le Alpi cuneesi sono una destinazione perfetta per chi cerca un fine settimana all'insegna del turismo slow. Tra i tanti percorsi possibili, l'itinerario ad anello al Lago della Meja è una delle escursioni più belle e accessibili a tutti. Si parte dal Colle del Preit, a circa 2.083 metri di altitudine, e si segue un sentiero ben segnalato che si snoda tra pascoli, rocce e laghetti alpini.

Il percorso è lungo circa 7 chilometri e richiede circa 3 ore di cammino, con un dislivello di 400 metri. Il punto più panoramico è il Lago della Meja, un piccolo specchio d'acqua incastonato tra le montagne, ai piedi della Rocca la Meja, una spettacolare cima di roccia dolomitica. Qui ci si può fermare per una pausa, godersi il silenzio e respirare l'aria pura di montagna, avvertendo subito i benefici del camminare.

La Valle Maira: percorso da Chiappera al Rifugio Campo Base

La Valle Maira è una delle valli più suggestive e incontaminate del Cuneese, un luogo ideale per chi ama il turismo slow e la natura. Tra i tanti itinerari possibili, il percorso da Chiappera al Rifugio Campo Base è una delle escursioni più belle e accessibili a tutti. Si parte dal piccolo borgo di Chiappera, a 1.614 metri di altitudine, e si segue un sentiero ben segnalato che si snoda tra boschi, prati e torrenti.

Il percorso è lungo circa 6 chilometri e richiede circa 2 ore di cammino, con un dislivello di 200 metri. Il punto di arrivo è il Rifugio Campo Base, un accogliente rifugio situato in una splendida conca alpina, circondato da montagne e laghi. Qui ci si può fermare per una pausa, gustare i piatti tipici della cucina locale e godersi il panorama, sentendo i benefici di una camminata in montagna.

Le Langhe: itinerario tra Barolo e La Morra

Le Langhe sono una delle zone più belle e rinomate del Piemonte, un territorio di colline, vigneti e borghi storici che offrono panorami mozzafiato e un'atmosfera unica. Tra i tanti itinerari possibili, l'itinerario tra Barolo e La Morra è una delle passeggiate più suggestive e accessibili a tutti. Si parte dal centro di Barolo, il famoso borgo del vino, e si segue un sentiero panoramico che attraversa vigneti, boschi e colline.

Il percorso è lungo circa 5 chilometri e richiede circa 2 ore di cammino, con un dislivello di 200 metri. Il punto di arrivo è La Morra, un altro bellissimo borgo situato su una collina, da cui si gode di una vista spettacolare sulle Langhe. Qui ci si può fermare per una pausa, visitare le cantine e degustare i vini locali, godendo dei benefici di una camminata tra le colline.

La Valle Varaita: itinerario al Lago di Castello

La Valle Varaita è una delle valli più affascinanti e meno conosciute del Cuneese, un luogo ideale per chi cerca tranquillità e natura. Tra i tanti itinerari possibili, l'itinerario al Lago di Castello è una delle escursioni più belle e accessibili a tutti. Si parte dal borgo di Castello, a 1.600 metri di altitudine, e si segue un sentiero ben segnalato che si snoda tra boschi, prati e laghi alpini.

Il percorso è lungo circa 5 chilometri e richiede circa 2 ore di cammino, con un dislivello di 300 metri. Il punto di arrivo è il Lago di Castello, un piccolo lago alpino incastonato tra le montagne. Qui ci si può fermare per una pausa, godersi il silenzio e respirare l'aria pura di montagna, avvertendo subito i benefici di una camminata in natura.

Il Monviso: itinerario al Rifugio Quintino Sella

Il Monviso è la montagna simbolo del Piemonte, una cima maestosa che domina il paesaggio delle Alpi cuneesi. Tra i tanti itinerari possibili, l'itinerario al Rifugio Quintino Sella è una delle escursioni più belle e accessibili a tutti. Si parte dal Pian del Re, a 2.020 metri di altitudine, e si segue un sentiero ben segnalato che si snoda tra laghi, pascoli e rocce.

Il percorso è lungo circa 6 chilometri e richiede circa 3 ore di cammino, con un dislivello di 700 metri. Il punto di arrivo è il Rifugio Quintino Sella, un rifugio storico situato a 2.640 metri di altitudine, ai piedi del Monviso. Qui ci si può fermare per una pausa, ammirare il panorama e godere dei benefici di una camminata in alta quota.

Il turismo slow come stile di vita

Il turismo slow è molto più di una semplice tendenza: è un vero e proprio stile di vita, che invita a rallentare, a prendersi il tempo per osservare, ascoltare e vivere in modo più consapevole. È un approccio che mette al centro la qualità dell'esperienza, la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente.

Camminare nei territori del Cuneese permette di riscoprire il piacere della lentezza, di immergersi nella natura e di vivere emozioni autentiche. Che si tratti di un'escursione in montagna, di una passeggiata tra i vigneti o di un'escursione tra i borghi storici, ogni itinerario offre l'opportunità di rallentare, di ascoltare il proprio corpo e di vivere il momento presente.

Conclusioni

Il Cuneese è una delle destinazioni più affascinanti e autentiche del Piemonte, un territorio ricco di paesaggi mozzafiato, borghi storici e tradizioni millenarie. Grazie alla sua varietà di itinerari, è il luogo ideale per chi cerca un turismo slow, fatto di passeggiate nella natura, di scoperta e di emozioni autentiche.

Che si tratti di un'escursione in montagna, di una passeggiata tra i vigneti o di un'escursione tra i borghi storici, ogni itinerario offre l'opportunità di scoprire il territorio in modo lento e consapevole, godendo dei benefici del camminare e vivendo esperienze indimenticabili.

Non resta che indossare le scarpe da trekking, preparare lo zaino e partire alla scoperta del Cuneese, lasciandosi guidare dalla bellezza della natura e dal piacere della lentezza.





















