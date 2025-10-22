Silvia Mina e Flavio Arneodo trionfano al concorso canoro nazionale “Le Note nel Cuore”

Grande soddisfazione per Silvia Mina e Flavio Arneodo, che hanno conquistato il premio per la ‘Migliore interpretazione del brano italiano’ alla finale nazionale del concorso canoro ‘Le Note nel Cuore’, svoltosi sabato 18 ottobre all’Auditorium ‘G. Comisso’ di Zero Branco, comune Veneto in provincia di Treviso.

Il duo F&S, formato dalla cantante di Silvia Mina, originaria di Scarnafigi e residente a Costigliole Saluzzo, e dal pianista di Flavio Arneodo, originario di Manta ma residente a Verzuolo, ha emozionato pubblico e giuria con una versione intensa e raffinata del brano di Arisa ‘Canta ancora’, tratto dalla colonna sonora del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’.

Ad accompagnare la cantante solo il pianoforte, suonato da Arneodo, senza ulteriori basi musicali. Una scelta di autenticità e sensibilità che ha fatto breccia nei cuori degli spettatori e nella giuria, presieduta da Graziano Galatone, celebre interprete di Febo nel musical ‘Notre Dame de Paris’ di Riccardo Cocciante.

Il Concorso canoro ‘Le Note nel Cuore’, giunto alla nona edizione, nasce dalla passione e dal dolore di una famiglia che ha trasformato la perdita della piccola Angela, di dieci anni, in un progetto di amore e solidarietà.

L’associazione ‘La Musica di Angela’ promuove infatti la musica come strumento di aiuto concreto, destinando il ricavato del concorso ai progetti di musicoterapia per bambini in difficoltà.

Quest’anno i partecipanti erano 125 e solo dieci, tra cui il duo Arneodo-Mina, hanno raggiunto la finale di sabato, dopo un mese di audizioni online e dal vivo.

[Al centro Silvia Mina e Flavio Arneodo premiati da Mimì Caruso vincitrice di X Factor 2024]

“F&S Duo – spiegano Arneodo e Mina - è nato quasi per caso nel 2022 durante l’animazione di un rosario trasmesso su TV2000 dal Santuario di Valmala, insieme abbiamo poi partecipato ad altri eventi musicali, tra i più recenti il Microfono d’Oro organizzato da Eraldo Fervier e Davide Bessone sotto l’Ala di Piazza Cavour a Saluzzo.

Siamo stati selezionati grazie al nostro canale YouTube – raccontano Silvia e Flavio –. Abbiamo partecipato alle audizioni a porte chiuse e poi alla serata finale dal vivo, un’emozione grandissima”.

Entrambi condividono la passione per la musica pur svolgendo altre professioni: Arneodo lavora in banca e, come pianista, collabora da trent’anni con il coro de 'I Polifonici del Marchesato', mentre Mina è insegnante della scuola dell’infanzia.

Hanno ricevuto il premio da Mimì Caruso, giovane cantante che aveva esordito vincendo l’edizione 2022 del concorso ‘Le Note nel Cuore’ e lo scorso anno ha trionfato alla trasmissione televisiva X Factor 2024.

F&S Duo dopo l’importante premio, che ha anche un valore solidale e benefico, ha aggiunto un nuovo, prezioso riconoscimento al proprio percorso artistico, portando con sé, come nella filosofia dell’evento, la convinzione che la musica possa davvero far bene al cuore.