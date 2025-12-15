Rifreddo, 130 mila euro dalla Regione e 18 mila dalla Fondazione CRC per i nuovi marciapiedi in via Mombracco

Non si fermano gli interventi sulle strade del piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

Infatti, oltre al cantiere di realizzazione della Pista ciclabile di collegamento con Revello e Sanfront, diretto dall’Unione del Monviso, e quello del nuovo polo scolastico, la Regione Piemonte ha da alcuni giorni comunicato l’assegnazione di un finanziamento di più di 130 mila euro per il completamento dei marciapiedi pedonali all’ingresso del paese in via Monbracco.

Oggetto dell’intervento la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede che andrà a collegare l’area artigianale, sede di alcune attività economiche aperte al Pubblico, al centro cittadino.

“L’intervento su via Monbracco - spiega il sindaco - si inserisce nella nostra strategia ormai decennale di realizzazione di percorsi di mobilità dolce ed in particolare pedonale. L’idea è quella di aver un percorso a piedi che colleghi il cimitero e l’area artigianale passando per il centro.

In quest’ottica, infatti, negli anni scorsi si è realizzato il bel marciapiedi su via Roma, si è riqualificata piazza della Vittoria, successivamente il primo tratto di via Mombracco adiacente al centro ed ora come spiegato si interviene sul completamento di via Monbracco verso la nostra area artigianale.

Entrando nel dettaglio dei lavori il progetto prevede la completa rivisitazione del canale irriguo presente a lato strada con conseguente interramento dello stesso e poi la costruzione del camminamento sullo stesso, a partire dall’area artigianale fino alla zona davanti al peso Pubblico. Un’operazione che permetterà di mantenere quasi inalterata la larghezza della carrozzabile, avere il percorso pedonale in piena sicurezza, ma anche una più agevole ed efficiente irrigazione dei terreni serviti dal canale.

Insieme alla nuova pista ciclabile in arrivo da Revello e al rifacimento del tratto pedonale-ciclabile a ridosso del centro cittadino, si va a completare il Camminamento pedonale che percorre tutta la parte centrale del paese: un passo importante che sottolinea l’attenzione dell’amministrazione alla mobilità sostenibile”.

Passando al costo degli interventi va messo in evidenza che per il marciapiede si spenderanno circa 150 mila euro, finanziato per 130 mila euro dallo scorrimento della graduatoria del bando regionale “Contributi per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani della provincia di Cuneo - Annualità 2023” e per 18 mila euro dal bando attrazione risorse progettazione e cofinanziamento della fondazione CRC di Cuneo.

Fondi che per la totalità saranno coperti con contributi regionali e da parte di fondazioni private, come la fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.