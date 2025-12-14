Fanfara “Taurinense” a Saluzzo: auguri in note nella serata di solidarietà alla Croce Verde

Un coinvolgente “Concerto di Natale” della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” ha animato mercoledì 10 dicembre il teatro Magda Olivero di Saluzzo. La bravura dei componenti della Fanfara, diretti dal Maresciallo Capo Marco Calandri, ha coinvolto i presenti in una serata speciale di auguri, che ha visto la raccolta fondi a favore della Croce Verde.

Nel corso dell'evento, Enzo Desco presidente Ana Monviso, in rappresentanza dei 44 gruppi, ha donato simbolici riconoscimenti.

Tra questi un emblema (crest) al sindaco di Saluzzo Franco Demaria in segno di vicinanza tra Comune e penne nere del territorio, al Colonnello Olav Conz, Comandante del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da Montagna) di Fossano, al presidente della Croce Verde Michele Isoardi, al capo Fanfara Calandri e un mazzo di fiori alla madrina del complesso musicale dell'esercito, Lucetta Rosso che ha presentato la serata.

La Fanfara fu costituita nel 1965 a Torino dalla fusione dei complessi bandistici del 4° Reggimento Alpini e del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, composta da Sottufficiali, Graduati e Alpini professionisti.