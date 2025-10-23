A Roddino novembre si accende di cultura e comunità con un tris di appuntamenti

Il Comune di Roddino, la Biblioteca Civica e l’Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo propongono per il mese di novembre un programma di iniziative rivolte a pubblici di età e interessi diversi, accomunate dall’obiettivo di promuovere la partecipazione, la cultura e la condivisione.

Lunedì 3 novembre alle ore 17.30, presso il Salone Parrocchiale di Roddino, si terrà il terzo incontro del ciclo “Insieme per crescere”, condotto dalla psicologa Marta Pelitti e rivolto a genitori e figli adolescenti (dai 12 anni in su). Il tema di questo appuntamento, “Vicini o lontani? Identità e crescita”, offrirà spunti di riflessione sul rapporto tra autonomia e legame familiare, sull’ascolto reciproco e sulla costruzione di una relazione educativa equilibrata. L’ingresso è gratuito e aperto anche ai non residenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giulia Tavilli al 327 5657668.

Sabato 8 novembre, a partire dalle ore 15.30, la Biblioteca Civica di Roddino ospiterà il pomeriggio “Aspettando il Natale”, dedicato ai bambini. L’iniziativa prevede una lettura animata di una storia natalizia, un laboratorio creativo e una merenda per tutti i partecipanti. L’attività è gratuita e non richiede prenotazione, ma i posti sono limitati.

Domenica 16 novembre 2025 alle ore 15.00, sempre presso il Salone Parrocchiale di Roddino, andrà in scena “Il matrimonio nell’aia – racconti, canti e divertimento”, spettacolo promosso dall’Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo e curato da C. Scirò e Daniela Febino. Attraverso testimonianze popolari, musica e narrazione, l’incontro restituirà al pubblico l’atmosfera dei matrimoni contadini di un tempo, occasione di festa e condivisione che coinvolgeva l’intera comunità. L’ingresso è libero.