Antonio Parolini eletto presidente di Eurhonet: l'Italia alla guida dell'housing sociale europeo

Nell’ambito dell’assemblea generale di Eurhonet, che si sta svolgendo a Bari, stamattina è stato eletto presidente il dott. Antonio Parolini, che ricopre anche il ruolo di membro della Giunta esecutiva della nostra Federazione.

“È un grandissimo orgoglio per Federcasa poter contare su un’ulteriore rappresentanza italiana a livello europeo, dove la la Federazione ha sostenuto con forza la candidatura del dott. Parolini, per questo prestigioso incarico - afferma il presidente di Federcasa Marco Buttieri -. Dopo l’elezione di Marco Corradi alla presidenza di Housing Europe, il risultato di oggi rafforza ancora di più il ruolo dell’Italia alla guida di questi importanti organismi europei, che dialogano costantemente con le istituzioni di Bruxelles”.

“Federcasa raggiunge un altro importante obiettivo, di essere stata il promotore di una candidatura che, anche in questo caso dopo il successo di Housing Europe, ha saputo raccogliere il consenso di tutte le Aziende Casa associate a livello europeo, che hanno eletto stamattina il dott. Parolini per acclamazione e all’unanimità - conclude il presidente Marco Buttieri -. Auguriamo ad Antonio un buon lavoro, essendo certi della sua competenza e professionalità, che senza alcun dubbio metterà a disposizione di Eurhonet a livello europeo. Con lui collaboreremo attivamente in vista delle prossime scadenze, tra cui il Documento conclusivo della commissione speciale sulla crisi abitativa, l'HOUS e il Piano Casa dell’Europa.”