Auto elettriche, ieri la corsa all'incentivo con il click day ma la Granda resta fuori

Era già stato ipotizzato nelle settimane scorse che la provincia di Cuneo, capoluogo compreso, sarebbe potuta rimanere tagliata fuori dai bonus a fondo perduto per l’acquisto di auto elettriche, finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a seguito della rottamazione di un veicolo fino a Euro 5. E così è stato.



La misura, presentata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, oltre alla Granda in Piemonte ha visto esclusa anche il VCO, Biella e Vercelli, non rientranti nel criterio di residenza nelle cosiddette “aree urbane funzionali” (Fua), ovvero città con oltre 50mila abitanti e i loro bacini di pendolarismo.

Proprio su queste era in corso una verifica per l'aggiornamento delle mappe risalenti a un decennio prima. Passate da 1.892 a 2.260 Comuni hanno comunque tralasciato un gran numero di località, in particolare i territori montani e semi-montani, come temeva Uncem, che da subito si era espressa contraria a questa modalità di selezione.



“C'è un Paese a metà nell'accesso ai bonus per l'acquisto di veicoli elettrici – ha commentato il presidente Marco Bussone -. Tutta la montagna fuori, intere province fuori, come Cuneo e il VCO. Lo si evince dall'elenco dei Comuni FUA, compresi nelle aree urbane funzionali, Qui https://www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it/veicolielettriciEsercente/#/verificaFua. È un problema non per la montagna, ma per tutta l'Italia. Il criterio scelto non tiene conto che chi si sposta da un Comune di un area urbana, non usa l'auto. Mentre la usa chi arriva da Comuni più lontani. Cambiare il parco veicoli, per affrontare la crisi climatica, è fondamentale per il nostro Paese. Ma così no. I criteri premiano solo alcuni. Vanno solo alle zone urbane e territori limitrofi. Milioni di persone tagliate fuori dalla corsa al bonus, sempre sia un buon modello di incentivo”.



Le Fua costituiscono un sistema territoriale composto da una città e dai Comuni vicini, legati da flussi di pendolarismo rilevanti: ne fanno parte i territori in cui almeno il 15% della popolazione occupata si sposta quotidianamente verso la città principale per motivi di lavoro. Fondamentale, però, è il principio di contiguità territoriale: un Comune non confinante con l’area urbana di riferimento resta escluso anche se soddisfa la soglia di pendolarismo stabilita.

La selezione, dunque, si basa sul grado di interconnessione funzionale con i centri urbani principali.

Il nuovo incentivo ha potuto contare su uno stanziamento pari a 597 milioni di euro a livello nazionale. Aperto ieri alle 12 ha registrato in appena sei ore l’emissione di voucher per oltre 481 milioni di euro, praticamente l’intero plafond disponibile. In totale, sono state inoltrate 45 mila domande da cittadini e microimprese, superando ampiamente gli obiettivi fissati dal Pnrr.



Per accedere al bonus, erogato sotto forma di voucher tramite il portale del Ministero, erano richiesti oltre alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, intestato al richiedente da almeno sei mesi, anche un limite Isee di 40 mila euro per le persone fisiche; per le microimprese, massimo 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; l’obbligo di mantenere la proprietà dell’auto incentivata per almeno 24 mesi.

Per i privati l’incentivo a fondo perduto, invece, era vincolato alla fascia reddituale: 11.000 euro per Isee fino a 30.000 euro e 9.000 euro per Isee compreso tra 30.000 e 40.000 euro.