In arrivo “Muoviti Alba”, la giornata dedicata alle famiglie e alla gioia del muoversi insieme

“Muoviti Alba” è un’iniziativa itinerante nei centri sportivi cittadini. Rivolta alle famiglie, coinvolge tutti i componenti in attività sportive e ludico motorie ed è promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con le società sportive ed i Comitati di Quartiere cittadini, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Partecipare è molto semplice, non serve prenotare e la partecipazione è gratuita. Basta presentarsi in abbigliamento sportivo domenica 26 ottobre alle ore 15:15 al Centro Sportivo Comunale “Paolo Brusco” di via Pinot Gallizio ad Alba, nel quartiere Moretta.

L’inizio è alle 15:30 con un primo momento che coinvolgerà grandi e piccoli, tutti insieme, in giochi e attività motorie adatte a tutte le età.

Dopo la merenda e fino alle 18:30, le attività saranno invece diverse per bambini e adulti.

In programma questa domenica ci saranno la pallavolo, il calcio e il rugby. Mentre per gli adulti ci sarà la ginnastica a corpo libero. Le attività sono organizzate in collaborazione con le associazioni sportive ASD Santa Margherita, Pallavolo Alba, Alba Rugby e ASD San Paolo Sport, con il Comitato di Quartiere Moretta.

L’assessore alla Sport Davide Tibaldi spiega:"La prima data del progetto “Muoviti Alba” nel mese di giugno raccolse l’entusiasmo di tantissimi partecipanti. La nostra proposta è quella di sollecitare le famiglie a trascorrere insieme la domenica pomeriggio, con l’obiettivo di fare attività all’insegna del movimento e del divertimento. L’iniziativa è possibile grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, al coinvolgimento dei centri sportivi cittadini, delle società sportive cittadine che mettono a disposizione istruttori e allenatori qualificati e dei Comitati di Quartiere. A tutti loro va il nostro caloroso ringraziamento. A tutte le famiglie del territorio va il nostro invito a partecipare numerosi".