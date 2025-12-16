Il vescovo di Alba riceve la statuina del lavoro da Confartigianato e Coldiretti

Dopo la consegna al vescovo della Diocesi di Cuneo e Fossano Piero Delbosco, avvenuta la scorsa settimana, è stata donata questa mattina, martedì 16 dicembre, al vescovo della Diocesi di Alba, Mons. Marco Brunetti, la statuina-simbolo dei valori del lavoro, principi ispiratori delle imprese del territorio e dell’artigianato locale. L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Coldiretti Cuneo e la Fondazione Symbola, si prefigge di mutuare con la tradizione del presepe, quella particolare capacità degli imprenditori artigiani, con storie e competenze diverse, di creare comunità intorno al lavoro, esprimendo attraverso gesti semplici un messaggio di unione e rispetto. La sicurezza sul lavoro diventa quindi un segno di attenzione concreta: ogni azione è rivolta non solo alla produttività, ma anche al prendersi cura dell’altro, in un clima di reciproca solidarietà.

La consegna della statuina, realizzata dal Maestro artigiano leccese Claudio Riso, eccellenza nella produzione artistica in cartapesta, è avvenuta alla presenza per Confartigianato Cuneo del presidente della zona di Alba Roberto Riccardo e della vice presidente Michelina Coraglia, e per Coldiretti Cuneo del segretario della zona di Alba Cesare Gilli.

«Il presepe – dichiara il presidente di zona Riccardo – simboleggia la vita più autentica dell’umanità, con i suoi valori profondi e significativi. Valori che da sempre sono fonte ispiratrice delle nostre imprese artigiane. La statuina del presepe porta con sé un importante messaggio di speranza, quello di essere una comunità aperta, nella quale nessuno è escluso e dove la tutela della vita e della dignità di ciascuno diventa priorità condivisa per superare ogni barriera e costruire insieme benessere e sicurezza».

Le prossime consegne avverranno nella giornata di domani, mercoledì 17 dicembre: alle ore 11 al vescovo di Mondovì Mons. Egidio Miragoli e alle ore 14,30 al vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo.