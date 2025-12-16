Costo della vita, Cuneo tra le città più virtuose d’Italia

Cuneo si conferma una delle città italiane dove il costo della vita cresce meno, distinguendosi nel panorama nazionale segnato da rincari diffusi.
Secondo i dati territoriali dell’inflazione di novembre diffusi dall’Istat ed elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, il capoluogo della Granda si posiziona all’ottavo posto nella classifica delle città più virtuose d’Italia.
Per Cuneo l’inflazione si attesta allo +0,5%, con un aumento medio annuo della spesa pari a 126 euro per famiglia: un dato contenuto che colloca il capoluogo della Granda subito dopo realtà come Vercelli e davanti a Potenza e Caserta, chiudendo la top ten delle città con i rincari più bassi.
La graduatoria nazionale è guidata da Campobasso, unica città italiana a registrare un’inflazione pari a zero, seguita da Brindisi e Sassari.