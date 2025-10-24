Al Panathlon Mondovì una serata dedicata allo spinning

Interessante serata al Panathlon Club Mondovì. Argomento trattato: lo spinning, cioè la modalità indoor per praticare ed allenarsi al ciclismo tutto l’anno. L’occasione è stata la presentazione della rinnovata palestra per questo sport presso lo Sporting Club Farigliano.

Gli istruttori Mauro Carbone e Nadia Viglione, responsabili dei corsi, hanno aperto le porte della sala-spinning e mostrato questo piccolo gioiellino, appena riaperto ai frequentatori del circolo, dopo i lavori estivi che ne hanno rivoluzionato l’aspetto, con il rifacimento della pavimentazione, la ritinteggiatura delle pareti e del soffitto, il nuovo impianto luci e, cosa fondamentale per questa attività, il nuovo e avvolgente impianto audio. Durante la serata, al termine della conviviale nei locali dello Sporting Farigliano, ai soci sono state esplicitate le finalità di questa pratica sportiva e di come ci sia la possibilità di svolgerla a tutte le età e in qualunque situazione fisica, adattandola naturalmente alle proprie condizioni.

Si è poi passati alla parte pratica, con la dimostrazione dello svolgimento di una lezione, suddivisa nelle varie frazioni dal riscaldamento al progressivo aumento dello sforzo fisico con l’alternanza delle fasi aerobiche e anaerobiche dello sforzo.

Al termine della dimostrazione, i soci intervenuti, hanno interagito con gli istruttori, dimostratisi molto appassionati, preparati e ferrati sulla disciplina sportiva da loro insegnata e con un’ottima conoscenza dei principi medico-sportivi alla base della fisiologia del ciclismo. Soprattutto la parte die panathleti appassionata di ciclismo, ha dialogato con interesse sulle connessioni tra ciclismo e spinning e sulle modalità corrette di allenamento in questo sport e di come si possa trarre vantaggio, non solo per il benessere fisico ma anche psicologico e personale, dalla sua pratica.