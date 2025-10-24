Stati Generali della Valle Stura: lunedì 3 novembre a Demonte l’incontro dedicato allo sport

Lunedì 3 novembre alle 17.30, nella sala consiliare del Comune di Demonte (via Martiri e Caduti per la Libertà 13), si tiene un nuovo incontro degli Stati Generali della Valle Stura, promosso dall’Unione Montana.

Il tavolo di lavoro, aperto al pubblico ma rivolto in particolare alle associazioni sportive attive in valle o nelle zone limitrofe ma che con la valle mantengono uno stretto rapporto di collaborazione, si svolge nell’ambito del percorso di confronto avviato a marzo scorso dall’ente per la costruzione di una strategia condivisa di sviluppo del territorio sul medio e lungo periodo. Durante l’incontro si affronteranno i principali aspetti legati alla situazione sportiva della valle: verrà proposta un’analisi dello stato attuale delle attività e delle realtà sportive presenti, saranno illustrati i progetti in corso e le iniziative che l’Unione Montana Valle Stura intende avviare nei prossimi mesi e si discuterà della gestione delle infrastrutture esistenti e delle opportunità di finanziamento a disposizione.

La riunione sarà introdotta dai saluti istituzionali del presidente dell’Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, affiancato dall’assessore allo sport Massimo Draperi. Seguirà uno spazio dedicato agli interventi dei partecipanti, per raccogliere suggerimenti e punti di vista utili a tracciare le linee guida future. I contenuti emersi saranno rielaborati in un documento di sintesi che confluirà nel quaderno di lavoro complessivo degli Stati Generali.

«Lo sport è un elemento centrale per la qualità della vita in valle – dichiarano Loris Emanuel e Massimo Draperi –. Nei poco più di dieci anni trascorsi dalla sua costituzione, l’Unione Montana Valle Stura ha investito oltre 3,7 milioni di euro in istruzione, politiche giovanili, sport e tempo libero. Abbiamo sostenuto concretamente scuola, atleti, società e iniziative, ma anche promosso progetti che hanno reso il nostro territorio più accogliente per chi ama praticare attività all’aperto».

Negli anni l’Unione Montana Valle Stura ha accompagnato numerose realtà sportive nel loro percorso con contributi e finanziamenti, tra cui il VBC Valle Stura, lo Sci Club Valle Stura, il Curling Club Vinadio, il Calcio Valle Stura, Prorocca Gaiola, Vignolo Team e la Bocciofila Biarese; un discorso a parte merita il fondista Lorenzo “Dadà” Romano, atleta della Nazionale azzurra di Sci di Fondo che si sta preparando per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e che porta il logo dell’Unione Montana Valle Stura sul proprio equipaggiamento. L’impegno dell’Unione Montana Valle Stura non si è concretizzato soltanto in termini di sostegni economici: il Bike Park Tajarè, il progetto MTB Valle Stura, il potenziamento della rete escursionistica e le attività per la promozione degli sport invernali – dallo sci nordico al biathlon, dallo scialpinismo al curling – hanno permesso di rafforzare l’offerta complessiva del territorio, anche in un periodo nel quale si patisce l’assenza dello sci alpino, per il cui rilancio il Comune di Argentera è attualmente al lavoro.

L’incontro sullo sport precede l’ultimo appuntamento del calendario degli Stati Generali della Valle Stura, previsto per lunedì 10 novembre, quando si terrà il tavolo dedicato al tema del volontariato.