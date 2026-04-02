Pubblicati due bandi di concorso per due posizioni presso l’ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Sono stati pubblicati in data odierna, giovedì 2 aprile, i seguenti bandi:
- “concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di «Funzionario Tecnico – Marketing Territoriale e Sviluppo Sostenibile» [Area dei funzionari e dell’Elevata qualificazione] a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato presso l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime”;
- “concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di «Istruttore amministrativo – progettazione europea e cooperazione territoriale – Supporto al coordinamento progetti Programma Interreg ALCOTRA» [Area degli Istruttori] a tempo determinato (36 mesi) presso l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime”.
I bandi, allegati alla presente mail, sono disponibili sul Portale unico del reclutamento ai seguenti link:
- Concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di «Funzionario Tecnico – Marketing Territoriale e Sviluppo Sostenibile» (inpa.gov.it)
- Concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di «Istruttore amministrativo – progettazione europea e cooperazione territoriale – Supporto al coordinamento progetti Programma Interreg ALCOTRA» (inpa.gov.it)
nonché sul sito istituzionale al seguente link:
Comune di Cuneo – Portale Istituzionale – Amministrazione trasparente – elenco concorsi
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 4 maggio 2026.