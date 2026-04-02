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Attualità | 02 aprile 2026, 16:53

Pubblicati due bandi di concorso per due posizioni presso l’ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12 del 4 maggio di quest'anno

Pubblicati due bandi di concorso per due posizioni presso l’ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Sono stati pubblicati in data odierna, giovedì 2 aprile, i seguenti bandi:

  • “concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di «Funzionario Tecnico – Marketing Territoriale e Sviluppo Sostenibile» [Area dei funzionari e dell’Elevata qualificazione] a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato presso l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime”;
  • “concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di «Istruttore amministrativo – progettazione europea e cooperazione territoriale – Supporto al coordinamento progetti Programma Interreg ALCOTRA» [Area degli Istruttori] a tempo determinato (36 mesi) presso l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime”.

I bandi, allegati alla presente mail, sono disponibili sul Portale unico del reclutamento ai seguenti link:

nonché sul sito istituzionale al seguente link:

Comune di Cuneo – Portale Istituzionale – Amministrazione trasparente – elenco concorsi

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 4 maggio 2026.

c.s.

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