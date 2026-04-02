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Attualità | 02 aprile 2026, 17:04

Dall’ulivo della memoria l’olio per la Pasqua: il dono del Questore alle Diocesi cuneesi

L’olio del Giardino “Quarto Savona Quindici” di Capaci, nato nel ricordo delle vittime della strage del 23 maggio 1992, sarà consacrato e utilizzato nei sacramenti: un segno che unisce memoria, legalità e speranza

Dall’ulivo della memoria l’olio per la Pasqua: il dono del Questore alle Diocesi cuneesi

Nei giorni scorsi il Questore di Cuneo ha consegnato alle Diocesi di Cuneo – Fossano, Alba, Saluzzo e Mondovì l’olio proveniente dal Giardino della Memoria “Quarto Savona Quindici” di Capaci (PA), luogo segnato dalla tragedia avvenuta il 23 maggio 1992, quando persero la vita il Giudice Dr. Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Da quella tragedia è nato il Giardino della Memoria, dove ogni ulivo rappresenta una vittima innocente della barbarie mafiose, dal quale si ricava un olio, che nel tempo pasquale, viene donato alle Diocesi per essere consacrato e successivamente utilizzato per i sacramenti.

Un segno concreto che unisce memoria, legalità e fede, ricordando che anche dal dolore può nascere speranza.

c.s.

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