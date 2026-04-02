Cuneo, da lunedì 13 aprile riprende il lavaggio della pavimentazione sotto i portici

Riprenderanno lunedì 13 aprile, a partire da via Roma, le operazioni di lavaggio e sanificazione della pavimentazione sotto i portici cittadini. L’intervento rientra nell’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani del Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC), aggiudicato alla San Germano Spa – gruppo Iren – che prevede, oltre allo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, quattro cicli annuali di pulizia straordinaria sotto i portici, con l’obiettivo di garantire condizioni costanti di decoro urbano. Come di consueto, le attività saranno svolte con l’impiego di attrezzature completamente elettriche.

Si invitano alla collaborazione tutte le attività commerciali presenti sotto i portici e i proprietari degli immobili, sia per mantenere la pulizia ordinaria – come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana – sia per liberare, per quanto possibile, le aree interessate da eventuali ingombri, così da agevolare il corretto svolgimento delle operazioni.

Calendario degli interventi programmati:

13 aprile – Via Roma (ambo i lati) – Piazza Galimberti (tutta);

14 aprile – Corso Nizza lato Stura (fino a corso Giolitti) – Corso Nizza lato Gesso (fino a corso Brunet);

15 aprile – Corso Giolitti (entrambi i lati) – Piazza Europa lato Stura + via XX Settembre;

16 aprile – Corso Nizza lato Stura (da piazza Europa a corso Galileo Ferraris) – Corso Nizza lato Gesso (da corso Nizza a corso Vittorio) + piazza Europa lato Gesso + corso Vittorio (ambo i lati);

17 aprile – Corso Nizza lato Stura (da corso Galileo Ferraris a piazza della Costituzione) – Corso Nizza lato Gesso (da corso Vittorio a piazza della Costituzione);

18 aprile – Via Giordanengo – via Momigliano – via Biancani – Corso Francia (da corso Gramsci a corso Francia n. 10 + San Rocco Castagnaretta).