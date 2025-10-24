Magico Paese di Natale: la casa di Babbo Natale a Govone

Nel cuore del centro storico di Govone, tra le piazze che circondano il maestoso Castello Sabaudo, si prepara a risplendere il Magico Paese di Natale, evento che ogni anno trasforma il borgo in un incantevole villaggio delle feste. Dal 15 novembre al 21 dicembre 2025, le vie del paese si animeranno di spettacoli, musica, luci e atmosfere da fiaba, offrendo un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

La Casa di Babbo Natale accoglierà i visitatori con un percorso scenografico e musicale, culminante nell’incontro con Santa Claus, mentre il Castello Reale, decorato a tema, aprirà le sue sale per il suggestivo itinerario “Natale al Castello Reale”. I bambini potranno diventare piccoli aiutanti alla Scuola degli Elfi o liberare la fantasia nel laboratorio “Decora il tuo Natale”, creando decorazioni in legno da portare a casa. Il grande Mercatino di Natale, con oltre 50 casette di artigianato, enogastronomia e street food, sarà il cuore pulsante dell’evento, lungo il viale che abbraccia il castello, là dove tutto ebbe inizio.

Govone si conferma così una delle mete natalizie più amate del Piemonte, capace di unire tradizione e meraviglia in un’unica, emozionante cornice. Tra le novità di quest’anno, il percorso musicale itinerante nella Casa di Babbo Natale e l’apertura straordinaria delle sale storiche del castello, dove gli addobbi e le luci renderanno magico ogni dettaglio. Un appuntamento imperdibile per lasciarsi conquistare, ancora una volta, dalla vera magia del Natale.

Informazioni: www.magicopaesedinatale.com