Con “AMA la Carne” Alba celebra la qualità della sua Fassona

Due giorni dedicati alla qualità, alla tradizione e al gusto autentico del territorio. Sabato 25 e domenica 26 ottobre torna “AMA la Carne”, la manifestazione che ogni anno celebra l’eccellenza della Sottorazza bovina Albese (Fassona piemontese).

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Macellai Albesi – aderente all’ACA – in collaborazione con il Comune di Alba, si inserisce nel calendario ufficiale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, portando nel cuore della città un fine settimana interamente dedicato alla carne di qualità e alle sue tradizioni.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’area degustazione in piazza Risorgimento, aperta sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19.30. Qui i macellai albesi proporranno al pubblico specialità preparate con la pregiata carne Albese, protagonista di numerose ricette della cucina piemontese.

La serata di sabato sarà accompagnata dalle note swing del complesso jazz “Swing Master”, che animerà l’androne del Municipio dalle 19.30 alle 21.30, regalando un’atmosfera conviviale e musicale nel cuore del centro storico.

La mattina di domenica 26 ottobre, alle ore 11, sarà invece dedicata al confronto scientifico. Moderato dalla giornalista Valeria Pelle, l’incontro vedrà protagonisti due relatori d’eccezione: il professor Giorgio Calabrese, docente universitario e consulente scientifico del Ministero della Salute, e il professor Luca Battaglini, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino e segretario dell’Accademia di Agricoltura di Torino.

Il dialogo esplorerà le peculiarità della Sottorazza Albese, dalle caratteristiche nutrizionali alle proprietà organolettiche, fino agli aspetti genetici e ai criteri di valutazione che determinano la sua alta qualità.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno degustare preparazioni a base di carne Albese abbinate al tipico Pan ed Langa, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Pan ed Langa.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Alba Alberto Gatto, del responsabile dell’Ufficio Marketing del territorio dell’ACA Marco Scuderi, del presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Axel Iberti, del presidente dell’associazione AMA la Carne Flavio Tomatis e del presidente dei Panificatori Albesi Enrico Giacosa.