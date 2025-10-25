Bra, fanno esplodere uno sportello bancomat e scappano

Un boato nella notte a Bra. Si sono svegliati molto presto, intorno alle quattro, i residenti in via Cavour, all’angolo con piazza Carlo Alberto, sabato 25 ottobre. Si sono svegliati per un rumore molto forte. Solo dopo hanno potuto anche capire l'origine del boato: proveniva dallo sportello bancomat della filiale del Banco Bpm, ex Banca Popolare di Novara.

Alcuni malviventi lo avevano fatto saltare, evidentemente per compiere un furto. Ladri spericolati e forse ignari che proprio sopra le loro teste era situata la videocamera di sorveglianza dell’istituto di credito.

Gli abitanti della zona hanno avvertito le Forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto.

All'arrivo della pattuglia, però, non c'era traccia degli (ignoti) malviventi, ma solo dell'assalto allo sportello e dei danni provocati alla struttura.

Ora gli inquirenti sono al lavoro per riscontrare il bottino del furto e per individuare i responsabili. Negli ultimi anni sono numerosi i colpi messi a segno ai danni di bancomat e postamat, quasi tutti nelle notti tra venerdì e sabato, quando gli sportelli sono caricati al massimo in vista del weekend.