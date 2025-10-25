"Un ringraziamento al reparto di Terapia Antalgica dell’ospedale di Savigliano"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Vorrei di cuore rendere pubblica questa mia considerazione per dare merito al reparto di Terapia Antalgica, interna all'ospedale SS. Annunziata di Savigliano e diretta dal dott. Giaime Dario, e al personale infermieristico che a vario titolo contribuiscono, partendo dal vertice, con la loro professionalità unita a una rara tangibile umanità, a rendere — dalle prenotazioni alle visite, ancorché alle degenze in reparto — tutto più sereno e tranquillo, lontano dalla frenesia dei tempi. E non a essere noi solo dei numeri in transito, ma persone, che il loro vissuto porta a contattare questo reparto. Poche righe per esprimere questo sentito grazie".

Lettera firmata.