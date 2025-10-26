Calcio Eccellenza: il Cuneo batte la Pro Dronero con due rigori, al Paschiero finisce 2-0

L’AC Cuneo 1905 batte la Pro Dronero 2-0 nella sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di eccellenza.

Decidono la sfida del “Paschiero” i calci di rigore ben trasformati da Nacci e Regolanti.

Il Cuneo arrivava da due successi consecutivi ai danni di Pro Villafranca (2-0) e Giovanile Centallo (1-2 in favore dei cuneesi). La Pro Dronero, invece, aveva perso le ultime due partite di misura contro Vanchiglia (1-0) e Cheraschese (0-1).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:34 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia blu e pantaloncini bianchi mentre gli ospiti con la divisa rossa.

L’inizio del match è all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che non si sbilanciano. Al quarto d’ora il Cuneo si rende pericoloso con un bel cross di Gyimah dalla fascia destra, senza però arrivare alla conclusione. Al 22’ un disimpegno sbagliato della difesa cuneese dà la possibilità a Dalmasso di trovarsi solo davanti al portiere, ma la conclusione è debole e centrale, ben parata da Cavalieri.

I ragazzi di mister Bianco ci provano al 26’ con una punizione da posizione defilata di Magnaldi. I padroni di casa insistono, soprattutto sulla fascia destra con Gyimah, senza però avere nitide occasioni da rete. Al 35’ le due squadre si allungano e la Pro Dronero parte in contropiede:

Dalmasso protegge bene palla e la passa a Gioele Piretro che salta un uomo in area e con un buon destro va vicino al vantaggio. Al 44’ il solito Nacci si smarca bene in area ma fallisce la conclusione da pochi passi. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, al termine del quale manda le due squadre negli spogliatoi.

Passano 15 secondi dopo l’inizio della ripresa e, sugli sviluppi dello schema battuto dal Cuneo, Galfrè subisce un fallo in area e per l’arbitro è calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Nacci che con un potente sinistro spiazza Giacomo Piretro, mettendo il pallone alla sinistra del portiere ospite; per il bomber è il settimo sigillo stagionale.

Al 49’ la Pro Dronero recrimina a sua volta un rigore ma il direttore di gara nega con fermezza. Subito dopo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio sempre con Nacci che con un gran mancino centra il palo; sulla ribattuta ci prova Regolanti, mancando di poco il bersaglio (50’). I ragazzi di mister Caridi non demordono e ci provano dal limite dell’area con Gioele Piretro.

Al 60’ ennesimo episodio della partita: Angeli prende palla sulla trequarti e al termine di una gran azione personale subisce un fallo in area, arbitro che indica nuovamente il dischetto. Questa volta a battere il penalty è Regolanti che, anche lui, spiazza Piretro e segna il 2-0. La partita si fa nervosa e, intorno al settantesimo, il ritmo cala. I droneresi provano timidamente a farsi vedere in avanti ma non riescono ad accorciare le distanze. Nel finale poche emozioni e, terminati i 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce il 2-0 a favore dell’AC Cuneo 1905.

Il Cuneo sale a 19 punti, mentre la Pro Dronero rimane a quota 7.

Prossimo turno domenica 2 novembre: il Cuneo farà visita al Fossano mentre il Pro Dronero ospiterà la capolista Alessandria, fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30

TABELLINO:

CUNEO – PRO DRONERO 2-0

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Magnaldi, Nacci (71’ Bernardi), Galfrè, Regolanti (64’ Caristo), Gyimah (82’ Ghibaudo), Giraudo F., Silvestro, Scotto, Rizzo (71’ Orlando), Angeli (90’ Giraudo E.). A disposizione: Aime, Bianco, Rastrelli, Moussa. Allenatore: Danilo Bianco

