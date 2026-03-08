CALCIO / Eccellenza, Cuneo beffato nel finale, il Fossano fa suo il derby: al “Paschiero” finisce 0-1

È finito 0-1 il derby tra AC Cuneo 1905 e Fossano Calcio 1919, valevole per la 24a giornata del campionato di Eccellenza.

Decide la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” le rete blues di capitan Marchetti al 79’.

Il Cuneo arrivava dal successo per 1-3 sul campo della Pro Dronero (a segno Rastrelli, Benso e Nacci). Il Fossano, invece, si era imposto con un rotondo 3-0 nell’ultimo match contro la Cheraschese (reti di Specchia, Marchetti e Giovinco).

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 14:36 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia bianca e pantaloncini rossi mentre gli ospiti con la tradizionale divisa blu.

Inizio di match scoppiettante: pronti via e il Fossano si rende subito pericoloso dopo 40 secondi con Sangare che colpisce a botta sicura da pochi passi ma Cavalieri devia bene in corner. Il Cuneo non tarda a rispondere e al terzo minuto va vicino al vantaggio con Benso che, di testa, conclude sull’esterno della rete (angolo battuto da Nacci). Al 9’ i “blues” tornano a farsi vedere con l’ottima punizione di Giovinco che, dopo aver dato l’illusione del gol, esce di un soffio. Al 13’ i biancorossi hanno una grande occasione: splendida sventagliata dalla trequarti di Gyimah, Regolanti di petto segue l’inserimento di Nacci che solo davanti al portiere fallisce l’1-0. Al 18’ a provarci è il solito Giovinco, su schema dalla bandierina, ma Cavalieri risponde presente. Al 24’ nuova chance per i padroni di casa con il colpo di testa di Rizzo, su sponda di Scotto, ma Fazio blocca con fermezza. Al 34’, complice un brutto disimpegno di Nacci, i fossanesi partono in contropiede e Sangare, ben servito da Giovinco, calcia di poco fuori: si rimane sullo 0-0. Poco dopo l’asse sulla sinistra Gironda-Sangare si rende pericolosa ma gli ospiti falliscono l’ultimo passaggio. Le squadre si allungano e allo scoccare del 45’ Giovinco, autore di un ottimo primo tempo, grazia le “Aquile” con il suo destro che esce di pochissimo. Il direttore di gara non assegna recupero e dunque si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0, al termine di un primo tempo frizzante e con tante occasioni per ambe due le parti.

I cuneesi ripartono forti e al 48’ Derrick Gyimah, dopo una bella azione personale di Benso, mette un gran pallone in mezzo su cui però non arriva nessuno. Al 53’ i biancorossi recriminano un potenziale rigore su trattenuta di Bosio ai danni di Rastrelli. L’incontro si fa nervoso e l’arbitro sembrerebbe perdere il controllo del match. Al 63’ girandola di cambi: per il Cuneo entra Caristo, mentre per il Fossano entrano Marchisone e Angaramo. Al 74’ il neoentrato Marchisone si divora lo 0-1: al termine della splendida triangolazione con Bosio, l’attaccante ospite conclude a botta sicura ma il suo tiro sfiora il palo. Al 79’ i “blues” sbloccano la partita: Giovinco pennella una gran punizione in mezzo su cui arriva, dopo un paio di rimpalli, capitan Marchetti che segna così lo 0-1. All’86’ Gyimah batte uno splendido corner su cui Samuele Scotto non arriva per questione di millimetri, fallendo così l’opportunità del pareggio. Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero. Gli ultimi minuti sono di tensione pura con gli ospiti che difendono il vantaggio. Non succede più nulla e quindi al “Paschiero” finisce 0-1.

In classifica il Fossano raggiunge il Cuneo a quota 46 punti.

Nel prossimo turno di campionato, che si giocherà domenica 15 marzo, il Cuneo affronterà in trasferta l’Albese (stadio “Augusto Manzo” di Alba), mentre il Fossano ospiterà la capolista Alessandria, eccezionalmente allo stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo. Per entrambe fischio d’inizio alle ore 14:30.

TABELLINO

CUNEO – FOSSANO 0-1

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Benso (81’ Ghibaudo), Scotto, Giraudo, Rizzo, Orlando, Magnaldi (81’ Delmastro), Rastrelli, Nacci, Gyimah, Regolanti (63’ Caristo). A disposizione: Aime, Bernardi, Bianco, Silvestro, Dutto, Giordano. Allenatore: Danilo Bianco

Fossano (3-5-2): Fazio, Dippolito, Gironda, Rossi, Marchetti, Quitadamo, Armocida (63’ Angaramo), Bosio, Sangare (87’ Ambrosino), Giovinco (81’ Bernardon), Cinquini (63’ Marchisone). A disposizione: Serra, Brandani, De Riggi, Ribolzi, El Ouariti. Allenatore: Paolo Fresia

Gol: Marchetti 79’ (F)

Ammoniti: Giraudo (C), Magnaldi (C), Gyimah (C), Quitadamo (F), Angaramo (F), Orlando (C), Dippolito (F)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 4 – Fossano 3

Arbitro: Piergiorgio Lucanie di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Davide Bonomo di Collegno e Francesco Bertora di Collegno